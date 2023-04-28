TEKNOFEST ikinci gününde binlere ziyaretçiyi ağırlıyor

TEKNOFEST ikinci gününde binlerce ziyaretçiyi ağırlıyor. Erken saatlerde gelen vatandaşlar, savunma sanayii ürünlerine büyük ilgi gösteriyor. Ayrıca, gün içerisinde etkinlikler ve uçak gösterileri yapılıyor.

TEKNOFEST 2023 kapılarını ziyaretçilerine açtı. Sabahın erken saatlerinde gelen vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu. Özellikle genç ve çocukların yoğun ilgisi olan TEKNOFEST'e katılım oldukça yüksek seviyede. Sergilenen yerli ve milli ürünlere büyük ilgi gösterilirken, yapılan uçak gösterileri ise izleyenleri hayrete düşürüyor. Öte yandan, vatandaşlar, geçtiğimiz yıllara göre bu senenin daha yoğun geçtiğini belirtiyorlar.

"Havacılık alanında inanılmaz bir başarı var"

Her yıl ailesi ile birlikte katılmaya çalıştıklarını belirten ziyaretçi Serkan Tek, "Bu yılın farkı gençlerin daha çok yoğun ilgili var. Arabamızla giremedik birkaç kilometre ileriye park ettik. Havacılık alanında inanılmaz bir başarı var. O yüzden sergilenen tüm yerli ve milli ürünlerimizin hepsi çok değerli. Kızıl Elmayı TCGD'de gemisinde görmüştük şimdide görmüş olduk" şeklinde konuştu.

"Görmek isteyenler kesinlikle gelsin"

TEKNOFEST'e geldiği için gururlu olduğunu sözlerine ekleyen ziyaretçi Efe Yağız Tek, "Ben her seferinde gelmeye çalışıyorum. Burada tüm uçaklarımızı ve savunma sanayimizin yerli ve milli ürünlerini görme fırsatı yakalıyoruz. Görmek isteyenler kesinlikle gelsin. Bu fırsat çok fazla gelmiyor. Türkiye inşallah bu yolda devam eder" dedi.

"Gösteri yapan uçaklar çok dikkatimi çekiyor"

Geçtiğimiz seneye göre çok fazla kalabalık olduğunu belirten ziyaretçi Hasan Basri Yazıcı, "Gezme fırsatım oldu. Her yıl gelmeye çalışıyorum. Havada gösteri yapan uçaklar çok dikkatimi çekiyor" ifadelerini kullandı.

TEKNOFEST'in çok güzel geçtiğini ifade eden bir ziyaretçi, "Biz öğrencilere sağlanan olanak gerçekten çok güzel. Devamlı gelmeye çalışıyorum" diye konuştu. - İSTANBUL