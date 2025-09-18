TEKNOFEST Drone Şampiyonası'nda Hüseyin Ablak birinci oldu

TEKNOFEST Drone Şampiyonası'nın birincisi Hüseyin Ablak oldu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) öncülüğünde gerçekleştirilen, Anadolu Ajansının Global İletişim Ortağı olduğu, dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST, İstanbul Atatürk Havalimanı'nda ziyaretçilerini ağırlıyor.

Etkinlik çerçevesinde TEKNOFEST Drone Şampiyonası'nın final etabı gerçekleştirilirken yarışmanın birincisi Hüseyin Ablak oldu.

Anadolu Ajansında (AA) Medya Teknolojileri Uzman Yardımcısı olarak görev alan Emrullah Yılmaz AA Spor Kulübünü temsilen katıldığı yarışmayı 6'ncı olarak tamamladı.

İlk etabı 32 yarışmacıyla TEKNOFEST Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) gerçekleştirilen ve STM Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ'nin yürütücülüğünü üstlendiği "TEKNOFEST Drone Şampiyonası 2025"in ikinci etabı Yalova'da yapılırken, finale çıkmaya hak kazanan 16 sporcu TEKNOFEST İstanbul'da yarıştı.

"26 farklı ülkeden 32 dron pilotu yarışacak"

Yarış alanını ziyaret eden STM Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ Genel Müdürü Özgür Güleryüz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, finalde birinci olan kişinin TEKNOFEST Dünya Drone Şampiyonası'nda (World Drone Cup) yarışacağını söyledi.

Güleryüz, yarışmacıların kendi dronlarını kendilerinin tasarladığını belirterek, "Yarışmacılar bu dronlarla antrenmanlar yapıyorlar, farklı aşamalardan geçtikten sonra finallerde çok büyük bir heyecan gösteriyorlar." diye konuştu.

TEKNOFEST Dünya Drone Şampiyonası'na da değinen Güleryüz, 26 farklı ülkeden 32 dron pilotunun yarışacağını söyledi.

"Drone şampiyonasında da birinciliği hedefliyorum"

Yarışmanın birincisi olan 29 yaşındaki Hüseyin Ablak, ilk etabın gerçekleştirildiği KKTC'de ve Yalova'daki yarışta da birinci olduğunu söyledi.

Yalova'daki yarışta ödülü TEKNOFEST Yönetim Kurulu ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar'dan aldığını belirten Ablak, "Burada da birinci olduk. TEKNOFEST Dünya Drone Şampiyonası'nda da birincilikle ülkemi güzel şekilde temsil etmeyi hedefliyorum. Çok güzel bir atmosfer ve heyecan vardı ben de hala heyecanlıyım." dedi.

"İnşallah çok daha iyi neticeler ve başarılar sağlayacağım"

AA Spor Kulübünü temsil eden Emrullah Yılmaz ise, final etabında 6'ncı olduğunu belirterek, KKTC'deki yarış etabında 128 sporcu arasında 32 sporcunun yarışmaya hak kazandığını ifade etti.

Yılmaz, Yalova'daki yarıştan sonra bu sayının 16'ya düştüğüne işaret ederek, "Türkiye'nin en iyi 16 dron pilotu burada yarıştı. Ajansı temsil ettiğim için mutluyum ve ilerleyen süreçte önümüzdeki yarışlarda Ajansı temsil etmeye devam edeceğim. İnşallah çok daha iyi neticeler ve başarılar sağlayacağım." dedi.

"FPV dron sistemlerinin gelişmesine çok fayda sağlıyor"

Organizasyondan Sorumlu Mehmet Öztekin, yaklaşık 2018'den bu yana "TEKNOFEST Drone Şampiyonası" ve "TEKNOFEST Dünya Drone Şampiyonası"nın yapıldığını dile getirerek, birçok ülkeden sporcunun katıldığını söyledi.

Öztekin, belirlenen kurallar çerçevesinde elemelerde 64 yarışmacıdan 32'ye daha sonrasında 16'ya 8 ve 4'e indirerek en sonunda finalisti bulduklarını ifade ederek, "Bu yarışma ülkemizde özellikle savaş bölgelerinde kullanılan FPV dron sistemlerinin gelişmesine çok fayda sağlıyor. 2018'den bu yana yarışan kişiler çeşitli savunma şirketlerinde görev aldı. Bu da bizi çok mutlu ediyor." diye konuştu.