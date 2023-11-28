Tekirdağlı Balıkçılar Marmara Denizi'nde 12 Ton Kolyoz Yakaladı

TEKİRDAĞLI balıkçılar, açıldıkları Marmara Denizi'nde 12 ton kolyoz balığı yakaladı. Kolyozlar tezgahlarda kilosu 100 ile 150 lira arasında satışa sunuldu.

Marmara Denizi'ne açılan Tekirdağlı balıkçıların yüzünü kolyoz balığı güldürdü. Gece boyunca avlanan balıkçılar limana uskumru ailesinden olan avladıkları 12 ton kolyoz balığı ile döndü. Tezgahlarda yerine alan kolyoz kilosu 100 ile 150 lira arasında satılmaya başlandı. Tekirdağ Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, balıkçıların verimli bir av sezonu geçirdiklerini söyledi. Pehlivanoğlu, "Kentte balıkçılar uskumru avlamaya devam ediyor. Dün gece denize açılan bir tekne sabaha karşı limana uskumru ailesinden olan bin kasa kolyoz ile döndü. Bu sıralar balıkçılar limana boş ağlarla dönmüyor. Vatandaşlarımız uygun ve taze balık yemeye devam edecek. İstavrit ve hamsi devam ediyor. Bunun yanında çinakop da çıkmaya başlayacak" dedi.