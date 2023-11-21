Tekirdağ Valisi TTSO Başkanını Ziyaret Etti

Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) Başkanı Cengiz Günay'ı ziyaret etti. Vali Soytürk, TTSO'nun çalışmaları hakkında bilgi aldı ve başarılar diledi.

Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) Başkanı Cengiz Günay'ı ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Günay ve yönetim kurulu üyeleri tarafından karşılanan Vali Soytürk, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

TTSO'nun önemli çalışmalara imza attığını belirten Vali Soytürk, Günay'a çalışmalarında başarı diledi.

Günay'da ziyaretinden dolayı Soytürk'e teşekkür etti.

Uzunlar Çocuk Akademisi'ni ziyaret etti

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Hüseyin Uzunlar, Altınova Mahallesi'nde bulunan Çocuk Akademisi'ni ziyarete etti.

Akademide eğitmenler ile görüşen Uzunlar, çocuklara çeşitli hediyeler verdi.

Çocuklara ve ailelerine eğitim hayatlarında başarılar dileyen Uzunlar, "Çocuklarımıza güvenli ve sağlıklı bir gelecek sunmak hepimizin sorumluluğu. Tüm çocuklarımızın sağlık, mutluluk ve başarı dolu bir hayat sürmelerini temenni ediyorum."dedi.

Uzunlar'a ziyaretinde AK Parti Süleymanpaşa İlçe Gençlik Kolları Başkanı Doğanay Eriz eşlik etti.

Tarım ve Orman Müdürü Öcal'dan üretici ziyareti

Tekirdağ Tarım ve Orman Müdürü Oktay Öcal, Saray ilçesinde ziyarette bulundu.

Sofular Mahallesi'nde hayvancılık işletmesini ziyaret eden Öcal, işletme ve mevcut hayvan varlığı ile ilgili bilgiler aldı.

Süt sığırı yetiştiriciliğinde dikkat edilmesi gereken konuları anlatan Öcal, bakanlığının sürdürülebilir hayvancılığın sağlanması ve halk sağlığının korunması amacıyla hastalıktan ari işletme sertifikası almış işletmelerin desteklendiğini belirtti.

Öcal, işletmeye bereketli kazanç diledi.