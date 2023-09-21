Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde bağ bozumu etkinliği düzenlendi. Etkinlikte şaraplık üzümlerde ortalama yüzde 10-30, sofralık üzümlerde ise yüzde 10-40 arasında rekolte kaybının meydana geldiği belirtildi.

Tekirdağ'ın en batısında bulunan ilçesi Şarköy'ün Sofuköy Mahallesi'nde bağ bozumu etkinliği düzenlendi. Bağ bozumu etkinliğine Tekirdağ Tarım ve Orman İl Müdürü Oktay Öcal da katıldı. Mahalle muhtarı ve üreticilerin katılımıyla gerçekleşen etkinlikte bağcılığın genel sorunları ve ihtiyaçları ele alınarak, çözüm önerilerinde bulunuldu.

Etkinlikte 2023 üretim sezonunda yaşanan kuraklıktan dolayı üzümün kullanım amacı, çeşidi, yetiştirildiği mahalle ve mevkiine göre değişiklik göstermesi ile şaraplık üzümlerde ortalama yüzde 10-30, sofralık üzümlerde ise yüzde 10-40 arasında rekolte kaybının meydana geldiği ifade edildi. Sofralık üzümlerde rekolte kaybının yanında kalite kaybı da olduğuna vurgu yapılırken, kalite kaybı nedeniyle sofralık olarak değerlendirilemeyen üzümlerin de şıralık olarak değerlendirildiği belirtildi. - TEKİRDAĞ