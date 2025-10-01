Tekirdağ'ın Dış Ticaret Verileri Açıklandı: İhracat 257 Milyon Doları Geçti

Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı verilere göre 2025 yılı Ağustos ayında Tekirdağ'da ihracat 257 milyon 821 bin dolar, ithalat ise 199 milyon 124 bin dolar olarak gerçekleşti.

Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli illerinin 2025 yılı Ağustos ayı dış ticaret istatistikleri açıklandı. Buna göre Edirne'de ihracat 11 milyon 689 bin dolar, ithalat 6 milyon 878 bin dolar, Tekirdağ'da ihracat 257 milyon 821 bin dolar, ithalat 199 milyon 124 bin dolar, Kırklareli'nde ise ihracat 24 milyon 335 bin dolar, ithalat 13 milyon 368 bin dolar seviyesinde gerçekleşti.

Ülke bazlı verilere bakıldığında Tekirdağ'da en çok ihracatın 36 milyon 968 bin dolar ile Almanya'ya yapıldığı, onu 18 milyon 297 bin dolar ile ABD ve 15 milyon 820 bin dolar ile İtalya'nın takip ettiği açıklandı. İthalatta ise 43 milyon 560 bin dolar ile Çin ilk sırada yer alırken, 18 milyon 416 bin dolar ile Güney Kore ve 14 milyon 608 bin dolar ile İran öne çıktı.

Edirne'de en çok ihracat 1 milyon 752 bin dolar ile Almanya'ya yapılırken, en çok ithalatın 2 milyon 2 bin dolar ile Çin'den gerçekleştirildiği belirtildi. Kırklareli'nde ise 4 milyon 109 bin dolar ile Sierra Leone ihracat listesinde ilk sırada yer alırken, ithalatta 8 milyon 577 bin dolar ile Rusya Federasyonu başı çekti. - TEKİRDAĞ