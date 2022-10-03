Tekirdağ haberleri! Tekirdağ'daki firma 13 ülkeye kumaş ihraç ediyor

Tekirdağ gündem haberi: Tekirdağ'da bir tekstil firmasının ürettiği kumaşlar 13 ülkeye ihraç ediliyor.

Tekirdağ'da bir tekstil firmasının ürettiği kumaşlar 13 ülkeye ihraç ediliyor.

Velimeşe Organize Sanayi Bölgesi'nde kurulu firma, 30 bin metrekaresi kapalı 40 bin metrekare alanda faaliyet gösteriyor.

Yaklaşık 350 kişinin istihdam edildiği işletmede, iplikler çeşitli işlemlerden geçirildikten sonra kumaş haline getiriliyor.

Firma; pike, havlu, interlok, polar, süprem, kadife çeşitlerinde kumaş üretiyor.

Üretilen kumaşlar, Rusya, Bulgaristan, Hırvatistan, Çekya, Yunanistan, İsrail, Kosova, Kuzey Makedonya, Moldova, Polonya, Romanya, Belarus ve Ukrayna'ya ihraç ediliyor.

Özyurt Tekstil İşletme Müdürü Ali Aksongür, AA muhabirine, kaliteli, sağlıklı, organik ürünler üretmeye gayret ettiklerini söyledi.

13 ülkeye ihracat yaptıklarını belirten Aksongür, "Üretim kapasitemiz günlük 30 ton. Örgü, boya, baskı departmanımız da mevcut. Faaliyet alanımızda daha çok markalaşmaya, kendi kumaş markamızı üretmeye, tanıtmaya yönelik çalışmalarımız var. Aynı zamanda AR-GE çalışmalarımız da devam ediyor." dedi.

Kumaşın üretim aşamaları hakkında bilgi veren Aksongür, "İplik ham olarak bize gelir, yuvarlak örgü makinelerinde örülerek boyahane kısmına geçer. Müşterinin siparişi ve talebi doğrultusunda planlanarak istenen renkte boyanarak çeşitli işlemlerden sonra paketlenir. Ürün konfeksiyona hazır hale getirilerek sevk edilir." diye konuştu.

Ürünlerin yüzde 60'ı ihraç ediliyor

Aksongür, ürünlerinin yüzde 60'ının ihraç edildiğini, yüzde 40'ının iç pazarda değerlendirildiğini bildirdi. İhracatlarını daha da artırmayı hedeflediklerini dile getiren Aksongür, şunları söyledi:

"2021'de hedeflediğimiz ihracat noktasına ulaştık. 2022 içinde de hedef koyduğumuz noktaya ulaşmak için çaba gösteriyoruz ancak kaliteli bir üretimle mevcut müşterilere hitap etmek istiyoruz. Sağlam adımlarla ilerlemek istiyoruz. Dolayısıyla kaliteyi oluşturduktan, markalaşma yönünde belli bir markayı tanıttıktan sonra onlar zaten kendiliğinden geliyor."

Ali Aksongür, çevreyi korumaya yönelik faaliyetleri olduğunu, işletmeden kaynaklanan kirletici unsurları kaynağında yok etme çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

Boyahanelerin su kirliliği noktasında ciddi sorunlar oluşturduğunun altını çizen Aksongür, şunları kaydetti:

"Firma olarak 3 bin metreküp gün kapasiteli ileri teknoloji bir arıtma tesisi yapıyoruz. Mevcut üretim projesinde atık suyu tekrar geri kazanmak için bir çalışma başlattık. Mevcut kullandığımız suyu tekrar kullanma hedefini yakalamış olacağız."

İstihdama katkı sunduklarını vurgulayan Aksongür, "Biz en sıkışık, en kötü dönemlerde bile mevcut personelimizde herhangi bir azaltmaya gitmedik. Tam tersine istihdamı artıran çalışmalar yürüttük. Mevcut personeli çoğaltmaya, daha fazla istihdam sağlamaya yönelik çalışmalar devam ediyor." diye konuştu.