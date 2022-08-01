Tekirdağ haberi... Tekirdağ ve Edirne'de maden sahaları uç ürün üretimi şartıyla ihale edilecek

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünce (MAPEG), Tekirdağ ve Edirne'de 4 maden sahası, uç ürün üretimine yönelik tesis kurulması şartıyla ihale edilecek.

Konuya ilişkin ilan, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Tekirdağ ve Edirne sınırları içerisinde yer alan, 4'üncü grup 4 maden sahası, ara veya uç ürün üretimine yönelik tesis kurulması şartıyla ihaleye çıkarıldı.

İhale edilecek sahalara ilişkin bilgiler, 1 Ağustos'tan itibaren MAPEG'in internet adresinde ilan edilecek. İhale, kapalı teklif ve açık artırma usulüyle yapılacak.

Başvurular, ihalenin yapılacağı tarihte 09.00-09.30 saatlerinde MAPEG Atilla Şinasi Özdemir Konferans Salonu'nda ihale komisyonuna doğrudan yapılacak. Posta veya diğer yollardan yapılan başvurular geçersiz sayılacak.

İhaleye katılabilmek için gereken teminat tutarı, sahanın şartnamesinde belirtilen taban ihale bedelinden ve kapalı olarak verilen teklifin yüzde 20'sinden az olamayacak.