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Tekirdağ haberleri! Tekirdağ'da palamudun tanesi iriliğine göre 25 ve 50 TL'ye kadar düştü

Ekonomi Haberleri

Tekirdağ ekonomi haberi | Tekirdağ'da palamudun tanesi iriliğine göre 25 ve 50 TL'ye kadar düştüTEKİRDAĞ Av yasağının bitmesiyle balık tezgahları kendini göstermeye başladı.

Tekirdağ'da palamudun tanesi iriliğine göre 25 ve 50 TL'ye kadar düştü

TEKİRDAĞ Av yasağının bitmesiyle balık tezgahları kendini göstermeye başladı. Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde seyyar satıcılarda iriliğine göre palamut balığı 25 ve 50 TL'ye satışa sunuluyor.

1 Eylül'de av yasağının sona ermesiyle balıkçılar 'Vira Bismillah' diyerek denize açıldı. Kimi Tekirdağlı balıkçılar Marmara Denizinde avlanırken, bazı balıkçılarda Karadeniz Bölgesine yol aldı. Balıkçıların denizlere açılıp palamut avlamasıyla şehirde palamut satışı da artmaya başladı. Sokak aralarında palamut tezgahları görülmeye başlarken, Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçe merkezinde palamutlar iriliğine göre tanesi 25 ve 50 TL liradan satılıyor.

Palamut almaya gelen vatandaşlardan Nail Kaleli, "Balık sezonu açıldı. Balık maşallah bollaştı. Daha da bollaşır inşallah. ve insanlar balık yiyebilir duruma gelir inşallah. Bollaşınca herkes alabilir. Herkes bol bol balık yesin ve herkese afiyet olsun. Balık sağlığa faydalıdır. Bir sürü vitamini bulunuyor. Zaten balık yemek gerekiyor. İmkanı olanlar haftada bir balık yemesi gerekiyor" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Halil Dağ - Ekonomi

Süleymanpaşa Tekirdağ Eylül Ekonomi Haberler

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