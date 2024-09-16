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Tekirdağ'da Yeni Üzüm Çeşitleri Üzerine Çalışmalar Devam Ediyor

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Tekirdağ Bağcılık Araştırma Enstitüsü, 'Melezleme Islahı Yoluyla Erkenci ve Geççi Üzüm Çeşitlerinin Geliştirilmesi' projesi kapsamında yeni üzüm çeşit adayları üzerinde incelemeler yapıyor. Proje, iri taneli ve çekirdeksiz sofralık üzüm çeşitlerinin geliştirilmesini hedefliyor.

Tekirdağ Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü tarafından yürütülen "Melezleme Islahı Yoluyla Erkenci ve Geççi Üzüm Çeşitlerinin Geliştirilmesi" projesi kapsamında, yeni üzüm çeşit adayları üzerinde yapılan incelemeler devam ediyor.

Arazide gerçekleştirilen etkinlikte, proje lideri Dr. Onur Ergönül tarafından çeşit adayları hakkında kısa bilgiler verildi. Enstitü bünyesindeki Araştırma Komisyonu tarafından yapılan değerlendirmelerde, çeşitlerin özellikleri mercek altına alındı.

Bu proje kapsamında, özellikle erken ya da geç olgunlaşan, iri taneli, çekirdeksiz sofralık üzüm çeşitlerinin geliştirilmesi hedefleniyor. Çeşit adaylarının, üzüm sektörüne yenilikçi ve farklı alternatifler sunması bekleniyor.

Yeni üzüm çeşitlerinin bölgedeki bağcılık faaliyetlerine katkı sağlaması ve üreticilere yeni seçenekler sunması amaçlanıyor. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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