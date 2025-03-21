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Tekirdağ'da trafikteki motorlu kara taşıtı sayısı 357 bin 898

Tekirdağ'da trafikteki motorlu kara taşıtı sayısı 357 bin 898
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Türkiye İstatistik Kurumu’nun açıklamalarına göre, Tekirdağ'da 2025 yılı itibarıyla trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtı sayısı 357 bin 898'e ulaştı. Şubat ayında 7 bin 734 taşıt devri gerçekleştirildi.

Tekirdağ'da trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtı sayısı 357 bin 898 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu'nca açıklanan 2025 yılı Şubat ayı Motorlu Kara Taşıtları İstatistikleri'ne göre ülke genelinde trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı 31 milyon 596 bin 522 olurken, Tekirdağ'daki motorlu kara taşıtlarının dağılımı da belli oldu. Buna göre, il genelinde 180 bin 724 otomobil, 6 bin 326 minibüs, 5 bin 539 otobüs, 53 bin 945 kamyonet, 12 bin 794 kamyon, 62 bin 976 motosiklet, 1292 özel amaçlı taşıt ve 34 bin 302 traktör bulunuyor.

Ayrıca, Şubat ayında Tekirdağ'da 7 bin 734 motorlu kara taşıtının devri gerçekleştirildi. Noterler aracılığıyla yapılan devir işlemleri kapsamında el değiştiren taşıtların 5 bin 37'sini otomobiller oluştururken, 219 minibüs, 137 otobüs, 1165 kamyonet, 154 kamyon, 629 motosiklet, 18 özel amaçlı taşıt ve 375 traktör oluşturdu. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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