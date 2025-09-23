Tekirdağ'da Trafiğe Kayıtlı Motorlu Taşıt Sayısı 374 Bine Ulaştı

Türkiye İstatistik Kurumu'nun 2025 yılı Ağustos ayı verilerine göre Tekirdağ'da trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtı sayısı 374 bin 775 oldu.

Verilere göre Tekirdağ'daki taşıtların 187 bin 299'unu otomobil, 71 bin 781'ini motosiklet, 54 bin 888'ini kamyonet, 34 bin 565'ini traktör, 12 bin 911'ini kamyon, 6 bin 430'unu minibüs, 5 bin 529'unu otobüs ve 1 372'sini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Ağustos ayında Tekirdağ'da toplam 10 bin 75 taşıtın devri gerçekleşti. Noterler aracılığıyla yapılan devirlerin 6 bin 557'sini otomobil, 1 421'ini kamyonet, 1 282'sini motosiklet, 318'ini traktör, 199'unu minibüs, 155'ini kamyon, 119'unu otobüs ve 24'ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Türkiye genelinde ise Ağustos ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı toplam motorlu kara taşıtı sayısı 32 milyon 828 bin 821'e ulaştı. Ağustosta trafiğe kaydı yapılan taşıtların yüzde 44,1'ini otomobil, yüzde 43,9'unu motosiklet, yüzde 8'ini kamyonet, yüzde 1,5'ini traktör oluşturdu.

Ocak-Ağustos döneminde kaydı yapılan otomobillerin 285 bin 115'i gri renkli olurken, toplam 709 bin 237 otomobilin yüzde 40,2'si gri, yüzde 24,4'ü beyaz, yüzde 13,9'u siyah ve yüzde 11,6'sı mavi renkli oldu. - TEKİRDAĞ