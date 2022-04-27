Tekirdağ'da trafiğe kayıtlı araç sayısı artıyor

TEKİRDAĞ (İHA) - 2022 yılı Mart ayı sonu itibariyle Tekirdağ'daki toplam motorlu kara taşıtı sayısı 290 bin 961 olurken, bu verilerle Tekirdağ Türkiye genelindeki motorlu kara taşıtlarının yüzde 1,1'ine sahip.

TÜİK Edirne Bölge Müdürlüğünden alınan verilere göre, 2022 yılı Mart ayı sonu itibariyle Tekirdağ'daki toplam 290 bin 961 motorlu kara taşıtının; 154 bin 150'si (yüzde 53) otomobil, 5 bin 451'i (yüzde 1,9) minibüs, 5 bin 505'i (yüzde 1,9) otobüs, 47 bin 603'ü (yüzde 16,4) kamyonet, 11 bin 508'i (yüzde 4) kamyon, 34 bin 013'ü (yüzde 11,7) motosiklet, 924'ü (yüzde 0,3) özel amaçlı taşıtlar ve 31 807'si (yüzde 10,9) traktörlerden oluşuyor.

Tekirdağ'da Mart ayında 7 bin 802 adet taşıtın devri yapıldı. Tekirdağ'da devri yapılan toplam 7 bin 802 taşıt içinde otomobil yüzde 63 ile ilk sırada yer aldı. Otomobili sırasıyla yüzde 16,2 ile kamyonet, yüzde 6,2 ile traktör, yüzde 6,5 ile motosiklet takip etti. Mart ayında devri yapılan taşıtların yüzde 8,6'sını ise kamyon, otobüs, minibüs ve özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Tekirdağ'da 2022 yılı Mart ayı sonunda toplam trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtı sayısı bir önceki aya göre 702 bir önceki yılın aynı ayına göre 9 bin 450 (yüzde 3,4) adet artarak 290 bin 961 adet oldu:

Toplam trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtlarının sayısına bakıldığında ise 2022 yılı Mart ayı sonu itibariyle Türkiye genelinde toplam 25 milyon 478 bin 989 adet araç bulunuyor. Tekirdağ toplam 290 bin 961 motorlu kara taşıtı ile Türkiye genelindeki motorlu kara taşıtlarının yüzde 1,1'ine sahip.

Tekirdağ 2022 yılı Mart ayı itibarıyla, trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtlarında bir önceki yılın aynı ayına göre en yüksek artış sırasıyla, özel amaçlı taşıt (yüzde 17), motosiklet (yüzde 6,5), kamyon (yüzde 4,2), otomobil (yüzde 3,2), kamyonet (yüzde 2,7), traktör (yüzde 2,2), minibüs (yüzde 1,1), otobüs (yüzde 0,4) şeklinde gerçekleşti. - TEKİRDAĞ

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi