Tekirdağ'da trafiğe kayıtlı araç sayısı artıyor

TEKİRDAĞ (İHA) - Tekirdağ'da 2022 yılı Şubat ayı sonunda toplam trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtı sayısı bir önceki aya göre 617 bir önceki yılın aynı ayına göre 10 bin 280 (yüzde 3,7) adet artarak 290 bin 259 adet oldu.

TÜİK Edirne Bölge Müdürlüğü verilerine göre, 2022 yılı Şubat ayı sonu itibariyle Tekirdağ'daki toplam 290 bin 259 motorlu kara taşıtının, 153 bin 844'ü (yüzde 53) otomobil, 5 bin 455'i (yüzde 1,9) minibüs, 5 bin 491'i (yüzde 1,9) otobüs, 47 bin 521'i (yüzde 16,4) kamyonet, 11 bin 448'i (yüzde 3,9) kamyon, 33 bin 770'i (yüzde 11,6) motosiklet, 914'ü (yüzde 0,3) özel amaçlı taşıtlar ve 31 816'sı (yüzde 11) traktörlerden oluşuyor.

Tekirdağ'da Şubat ayında 6 bin 79 adet taşıtın devri yapıldı. Tekirdağ'da devri yapılan toplam 6 bin 79 taşıt içinde otomobil yüzde 63,2 ile ilk sırada yer aldı. Otomobili sırasıyla yüzde 16,2 ile kamyonet, 6,2 ile traktör, yüzde 6,1 ile motosiklet takip etti. Şubat ayında devri yapılan taşıtların yüzde 8,2'sini ise kamyon, otobüs, minibüs ve özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Tekirdağ'da 2022 yılı Şubat ayı sonunda toplam trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtı sayısı bir önceki aya göre 617 bir önceki yılın aynı ayına göre 10 bin 280 (yüzde 3,7) adet artarak 290 bin 259 adet oldu.

Toplam trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtlarının sayısına bakıldığında; 2022 yılı Şubat ayı sonu itibariyle Türkiye genelinde toplam 25 milyon 385 bin 084 adet araç bulunuyor. Tekirdağ, toplam 290 bin 259 motorlu kara taşıtı ile Türkiye genelindeki motorlu kara taşıtlarının yüzde 1,1'ine sahip.

Tekirdağ'da 2022 yılı Şubat ayı itibarıyla, trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtlarında bir önceki yılın aynı ayına göre en yüksek artış sırasıyla; özel amaçlı taşıt (yüzde 18,2), motosiklet (yüzde 6,3), kamyon (yüzde 4,1), otomobil (yüzde 3,7), kamyonet (yüzde 3), traktör (yüzde 2,5), minibüs (yüzde 1,2), otobüs (yüzde 0,3) şeklinde gerçekleşti. - TEKİRDAĞ

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi