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Tekirdağ'da Toprak Mahsulleri Ofisi'nin yılın ilk mahsulleri yerinde incelendi

Ekonomi Haberleri

Tekirdağ Tarım ve Orman Müdürü, Toprak Mahsulleri Ofisi'nin Malkara Ajans Müdürlüğünü ziyaret ederek, üreticiden alınan ürünleri yerinde inceledi.

Tekirdağ'da Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Malkara Ajans Müdürlüğünün çiftçiden aldığı yılın ilk mahsulleri yerinde incelendi.

Tekirdağ Tarım ve Orman Müdürü Oktay Öcal, TMO Malkara Ajans Müdürlüğünü ziyaret etti. Ziyarette tesisler ve yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alan Öcal, TMO tarafından üreticiden doğrudan alınan ürünleri yerinde inceledi.

İl Müdürü, Toprak Mahsulleri Ofisi'nin ülke genelinde yürüttüğü faaliyetlerin üreticiler için önemli olduğunu belirterek, "Toprak Mahsulleri Ofisi'mizi üreticimizin, çiftçimizin yanında yer alan çalışmalarından dolayı kutluyorum. Tüm TMO çalışanlarına başarılar ve kolaylıklar dilerim" dedi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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