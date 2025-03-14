Konya'da korkutan iki deprem

Konya'da korkutan iki deprem! Halk sokağa döküldü
12 yaşındaki Eslem'in ölümüne ilişkin Yüksekova Belediye Başkanı'na soruşturma başlatıldı

12 yaşındaki çocuğun ölümü sonrası DEM Partili belediyeye soruşturma
Şinasi Yurtsever'in cenaze töreni belli oldu! İşte defnedileceği yer

Cenaze töreni belli oldu! İşte defnedileceği yer
Cezaevindeki Ümit Özdağ'dan yeni fotoğraf

Cezaevindeki Ümit Özdağ'dan yeni fotoğraf! Son hali dikkat çekti

Tekirdağ'da Şubat Ayında 2.714 Konut Satışı Gerçekleşti

Tekirdağ'da Şubat Ayında 2.714 Konut Satışı Gerçekleşti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye genelinde konut satışları, Şubat ayında geçen yıla göre yüzde 20,1 artarak 112.818'e ulaştı. Tekirdağ'da ise 2.714 konut satıldı, bunların 963'ü ilk, 1.751'i ise ikinci el satış oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2025 Yılı Şubat Ayı Konut Satış İstatistiklerine göre, Tekirdağ'da 2 bin 714 konut satıldı.

Şubat ayında Türkiye genelinde konut satışları, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 20,1 artarak 112 bin 818 olarak gerçekleşti. En fazla konut satışının yapıldığı iller sırasıyla 19 bin 347 ile İstanbul, 10 bin 791 ile Ankara ve 6 bin 899 ile İzmir olurken, en az satış ise 24 ile Ardahan, 70 ile Tunceli ve 73 ile Bayburt'ta oldu.

Tekirdağ'da ipotekli konut satışları 548 olarak gerçekleşirken, Türkiye genelinde ipotekli satışlar bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 90,1 artarak 16 bin 778 oldu. Ocak-Şubat döneminde gerçekleşen ipotekli konut satışları ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 127,3 artışla 33 bin 504 olarak kaydedildi.

Diğer satış türleri kapsamında Tekirdağ'da 2 bin 166 konut el değiştirirken, Türkiye genelinde diğer satış türleriyle yapılan konut satışları yüzde 12,9 artış göstererek 96 bin 40 oldu. Ocak-Şubat döneminde gerçekleşen diğer konut satışları ise geçen yıla göre yüzde 20,1 artarak 191 bin 487 olarak kayıtlara geçti.

Tekirdağ'da satılan 2 bin 714 konutun 963'ü ilk satış, bin 751'i ise ikinci el satış olarak gerçekleşti. Türkiye genelinde ise 112 bin 818 konut satışının 33 bin 784'ü ilk satış, 79 bin 34'ü ise ikinci el satış olarak kaydedildi. - TEKİRDAĞ

CoinTR’den 1.000 TL Hediye! Hemen Üye Ol, Kolayca Kazanmaya Başla! Şimdi Katıl! ReklamReklamdır
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
img

"Ücretin ne kadar" sorusuyla başlayan tartışma sonrası hayatı karardı
img

Penaltı kaçıran Fred'le ilgili inanılmaz gerçek ortaya çıktı
img

Bütün Avrupa Fenerbahçe'yi konuşuyor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
3 yeni isim var! İşte A Milli Takım'ın aday kadrosu

İşte A Milli Takım'ın aday kadrosu
'Ücretin ne kadar?' sorusuyla başlayan tartışma sonrası hayatı karardı

"Ücretin ne kadar" sorusuyla başlayan tartışma sonrası hayatı karardı
Mezar taşlarının üzerine oturup iskambil oynadılar

Mezarlıkta infial yaratan görüntü! Tepkiler çığ gibi büyüyor
Gelin geldiği ailenin hayatını değiştirdi! Günde 2 ton üretip satıyorlar

Gelin geldiği ailenin hayatı değişti! Günde 2 ton üretip satıyorlar
Penaltı kaçıran Fred'le ilgili inanılmaz gerçek ortaya çıktı

Penaltı kaçıran Fred'le ilgili inanılmaz gerçek ortaya çıktı
Altın fiyatları durdurulamıyor! Öngörülen hedefe 9 ay önce ulaştı

Altın fiyatları çıldırdı! Öngörülen hedefe 9 ay önce ulaştı

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.