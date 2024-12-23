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Tekirdağ'da Seyyar Balıkçıların Tezgahları Ziyaretçilerini Bekliyor

Tekirdağ'da Seyyar Balıkçıların Tezgahları Ziyaretçilerini Bekliyor
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Tekirdağ Süleymanpaşa'da seyyar balık tezgahlarında hamsi 150, istavrit ise 100 liradan satılmakta. Balık tüketimindeki artış ve çinekopun kesilmesi nedeniyle hamsiye talep artıyor.

Tekirdağ Süleymanpaşa ilçesinde seyyar balıkçı tezgahlarında satışa sunulan hamsi kilogramı 150 liradan, istavrit ise 100 liradan alıcı buluyor.

Kış mevsiminin gelmesiyle birlikte balık tüketimi artarken, balık fiyatları vatandaşların ilgisini çekiyor. Süleymanpaşa ilçesindeki sokak aralarında seyyar balık tezgahı açan Engin Şinik, hem fiyatlar hem de balık çeşitliliği hakkında bilgi verdi. Şinik, tezgahında şu anda hamsi ve istavrit bulunduğunu belirterek, "Çinekop bir haftadır kesik durumda ama ara ara geliyor. Vatandaşın balığa olan ilgisi devam ediyor. Şu an hamsi kilogramı 150 lira, istavrit ise 100 liradan satılıyor. Hamsi ve istavritin biraz daha artmasını bekliyoruz" dedi.

"Bir haftadır kesildi"

Şinik, vatandaşların daha çok çinekop balığına yöneldiğini ifade ederek, "Vatandaş şu an biraz daha çinekop balığına meyilli. Ancak çinekop bir süredir kesildiği için talep hamsi ve istavrite kayıyor. Palamut ise farklı bir balık; bazen 2-3 ay boyunca bulunabiliyor. Hamsi için şu anda beklenti içindeyiz, çoğalmasını umuyoruz" şeklinde konuştu.

Seyyar tezgahlar ilgi görüyor

Seyyar balıkçılar, taze balığı uygun fiyatlarla sunarak vatandaşların ilgisini çekiyor. Sokak arasında açılan tezgahlar, özellikle balıkseverlerin uğrak noktası haline geliyor. Şinik, satışlardan memnun olduğunu belirterek, balık sezonunun ilerleyen günlerde daha bereketli geçeceğine inandığını söyledi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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