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Tekirdağ'da Seyyar Balık Tezgahlarında Hamsi 100 Lira

Tekirdağ'da Seyyar Balık Tezgahlarında Hamsi 100 Lira
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Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde hamsi fiyatı 100 lira olarak belirlenirken, seyyar balıkçı Engin Şinik, balık tüketiminin artış gösterdiğini ve fiyatların mevsimsel etkilere bağlı olarak değişebileceğini söyledi. Taze balık tüketiminin önemine vurgu yapan Şinik, vatandaşların taze ürünlere ulaşımını kolaylaştıran seyyar satışların yerel ekonomiye de katkıda bulunduğunu belirtti.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde seyyar balık satışı yapılan tezgahlarda hamsi 100 liradan satılıyor.

Tekirdağ'da sokak aralarında balık satan seyyar balıkçı Engin Şinik, hamsinin kilogram fiyatının 100 liraya olduğunu ve bu fiyatın ideal bir seviyede olduğunu belirtti. Hamsinin her zaman kolay bulunmadığını söyleyen Şinik, özellikle bu dönemde balık çeşitliliğinin mevsimsel faktörlerden etkilendiğini dile getirdi.

Engin Şinik, balık tüketiminin özellikle kış aylarında arttığını, ancak hava şartları ve denizlerdeki türlerin bolluğunun fiyatlar üzerinde doğrudan etkili olduğunu vurguladı. Kulağına kar suyu kaçarak lezzetlenen hamsinin kilosu Tekirdağ'da seyyar balık satışı yapan tezgahlarda 100 liraya satılıyor. Şinik, "Şu an hamsinin kilosu 100 lira ve bu ideal bir fiyat. Hamsi her zaman bulunmuyor, birkaç gün oluyorsa bir hafta kadar bulunmayabiliyor. Çinekop, istavrit ve hamsiyle beslendiği için hamsi ve istavritte bolluk yaşanmıyor. Ancak çinekopun bollaşma ihtimali yüksek" dedi.

Vatandaşlar ise balık tüketiminde bütçelerine uygun alternatif türlere yönelmeye çalışıyor. Hamsinin yanı sıra istavrit ve çinekop gibi türlerin tezgahlarda yer aldığını ifade eden Şinik, taze balık tüketmenin sağlık açısından önemine dikkat çekerek, "Biz her zaman günlük ve taze balık satmaya özen gösteriyoruz. Vatandaşlar, hem lezzet hem de sağlık için balık tüketimine yönelmeli" şeklinde konuştu.

Seyyar balıkçılar, özellikle kış aylarında vatandaşların ilgisini çekerken, bu tür satışların hem balığa ulaşımı kolaylaştırdığı hem de taze ürünlere erişim sağladığı belirtiliyor. Tekirdağ sokaklarında kurulan seyyar tezgahlar, balık tüketimini teşvik ederek, yerel ekonomiye de katkı sunuyor. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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