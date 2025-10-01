Haberler

Tekirdağ'da Seyyar Balık Satışı: Sardalya Balığı Öne Çıkıyor

Tekirdağ'da Seyyar Balık Satışı: Sardalya Balığı Öne Çıkıyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde Engin Şinik, seyyar tezgahta sardalya balığının bu yıl ön plana çıktığını ve vatandaşları düzenli olarak balık tüketmeye davet etti. Hamsi ve sardalyanın fiyatları 100 ile 150 TL arasında değişirken, palamut ve lüfer beklentisi sürüyor.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde sokak aralarında uygun fiyata seyyar balık satışı yapan Engin Şinik, "Bu senenin balığı sardalya balığıdır" dedi.

Seyyar tezgahta istavrit, sardalya, hamsi ve uskumruyu kilogramı 150 TL'den satışa sunduğunu belirten Engin Şinik, vatandaşlara her ay düzenli olarak balık yemeleri tavsiyesinde bulundu. Şinik, "Hamsi ve sardalyayı şu an 100 ile 150 TL arasında satıyorum. Bazen balık olmayınca 200 liraya kadar çıkıyor. Bu senenin balığı sardalya balığıdır. İnanın balıklar bu yıl temmuz ayından beridir o kadar lezzetli ki her aileye balık yemelerini tavsiye ediyorum" dedi.

Palamut ve lüfer beklentisi

Vatandaşların özellikle palamut, lüfer ve çinekop beklediğini ifade eden Şinik, "Ama bu aralar pek çıkmıyor, bekliyoruz. Havalar halen sıcak olduğu için şu an balık az çıkıyor" diye konuştu. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
Bakan Tunç'tan CHP'nin Meclis açılışına katılmama kararına tepki: İzledikleri yol, yol değil

Özel'in kararına bir tepki de Bakan Tunç'tan! Canlı yayında sert çıkış
Hamas, Trump'ın Gazze planına ne yanıt verecek? Üst düzey yetkiliden olay iddia

Korkulan oldu! Hamas'ın üst düzey isminden ses getirecek açıklama
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Neye uğradığını şaşırdı! Sakin sakin yayına hazırlanan TRT muhabirinin zor anları

Neye uğradığını şaşırdı! TRT muhabirinin zor anları
Depoları doldurun! LPG'ye zam geliyor

Depoları doldurun! Akaryakıt fiyatlarına zam geliyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.