Tekirdağ'da Seyyar Balık Satışı: Sardalya Balığı Öne Çıkıyor

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde sokak aralarında uygun fiyata seyyar balık satışı yapan Engin Şinik, "Bu senenin balığı sardalya balığıdır" dedi.

Seyyar tezgahta istavrit, sardalya, hamsi ve uskumruyu kilogramı 150 TL'den satışa sunduğunu belirten Engin Şinik, vatandaşlara her ay düzenli olarak balık yemeleri tavsiyesinde bulundu. Şinik, "Hamsi ve sardalyayı şu an 100 ile 150 TL arasında satıyorum. Bazen balık olmayınca 200 liraya kadar çıkıyor. Bu senenin balığı sardalya balığıdır. İnanın balıklar bu yıl temmuz ayından beridir o kadar lezzetli ki her aileye balık yemelerini tavsiye ediyorum" dedi.

Palamut ve lüfer beklentisi

Vatandaşların özellikle palamut, lüfer ve çinekop beklediğini ifade eden Şinik, "Ama bu aralar pek çıkmıyor, bekliyoruz. Havalar halen sıcak olduğu için şu an balık az çıkıyor" diye konuştu. - TEKİRDAĞ