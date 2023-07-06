Tekirdağ'da Seymen kavunu coğrafi işaretle tanıtıldı

Tekirdağ'da Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından coğrafi işaretle tescillenen Seymen kavunu, düzenlenen bir programla tanıtıldı. Trakya Kalkınma Ajansı ve Çorlu Belediyesi tarafından desteklenen kavunun coğrafi işareti, üreticinin motivasyonunu artırarak ekonomiye katkı sağlayacak.

Tekirdağ'da Türk Patent ve Marka Kurumunca (TÜRKPATENT) coğrafi işaretle tescillenen "Seymen kavunu" düzenlenen programla tanıtıldı.

Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin, Çorlu Ticaret ve Sanayi Odasındaki programda, kurum olarak 3 ilde ve 29 ilçede faaliyet gösterdiklerini söyledi.

Bölgeye özgü bazı ürünlerin öne çıkarılması ve gelecek nesillere aktarılması için çalışmalarına devam ettiklerini belirten Şahin," Seymen kavunu da bunlardan biriydi. Bu kavun her yerde ekilebilir ama coğrafi işaret aldığımız için sadece Seymen kavunu olarak satılabilir. Üreticinin motivasyonu ve ürününün pazarlanması konuları ciddi önem arz ediyor. Bu ürün ve ürünün coğrafi işaretinin olması, ekonomiye de katkı sağlayacak. Bizler de Trakya Kalkınma Ajansı olarak elimizden gelen desteği vermeye devam edeceğiz." dedi.

Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İzzet Volkan ise ilçenin bir mahallesi olan Seymen'in meşhur kavununun coğrafi işaret almasından dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

İlçede ilk coğrafi işaret alan ürünün kavun olduğunu aktaran Volkan, emeklerinden dolayı Trakya Kalkınma Ajansı ve Çorlu Belediyesine teşekkür etti.

Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt da ilk coğrafi işareti aldıklarını, diğer ürünler için de çalışmalara devam edeceklerini dile getirdi.

Seymen kavununun ilçede yıllardır üretildiğine işaret eden Sarıkurt, "Bizler de bununla ilgili çalışmalar yaparak yoğunlaştık ve coğrafi işaretini aldık. Bundan sonra da üretim, motivasyon, pazarlama ve diğer alanlarda birlikte çalışmalar yürütmeye devam edeceğiz." diye konuştu.

Konuşmaların ardından "Seymen kavunu" hakkında katılımcılara bilgi verildi.