Tekirdağ'da Rüzgar Enerji Santrali ve Elektrik Depolama Tesisi İçin ÇED Bilgilendirme Toplantısı Düzenlendi

Tekirdağ'ın Kapaklı ve Saray ilçelerine kurulması planlanan rüzgar enerji santrali ve elektrik depolama tesisi için firma tarafından vatandaşlara, Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

TEKİRDAĞ'ın Kapaklı ve Saray ilçelerine kurulması planlanan rüzgar enerji santrali ve elektrik depolama tesisi için firma tarafından vatandaşlara, Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Saray ve Kapaklı ilçelerinin Bahçeağıl, Büyükyoncalı Bozoba ve Karlı mahalleleri mevkisinde kurulması planlanan rüzgar enerji santrali ve elektrik depolama tesisi için, bölge sakinlerine yönelik ÇED bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Kapaklı'nın Bahçeağıl Mahallesi'ndeki bir kahvede Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü yetkililerinin de katıldığı toplantıda, firma yetkilileri, kurulacak tesisle ilgili sunum yaptı. Yaklaşık 30 mahallelinin katıldığı toplantıda projeyle ilgili bilgi veren firma yetkilisi Ahmet Yardımcıoğlu, projenin en yakın yerleşim birimine 400 metre mesafede olduğunu belirterek, "Bahçeağıl Mahallesi'ndeki projemizde 3 megavat gücünde 10 adet tribün kullanılacak. 30 megavat kurulu gücünde olacak, yıllık 120 milyon kilovat saat enerji üretiminin gerçekleştirilmesi planlanmaktadır" dedi.

Bahçeağıl Mahallesi muhtarı Kenan Çelik, mahallelinin kurulacak santrale ilişkin vereceği karara saygı duyacağını belirterek, "Şu anda ilk aşamadayız, bir çalışmaları görelim, bu toplantının devam olacaktır. Bakanlığa gidecek bu raporlar, oradan gelecek raporları biz de değerlendireceğiz vatandaşlarımız ile beraber. Mahalle sakinlerinin vermiş olduğu karara ben de saygı duyacağım" dedi.

Mahalleli Nusret Çelebi, yapılacak santralin tarım arazilerine yakın olduğunu belirterek, bunun doğru olmadığını dile getirdi.

Mahallelinin görüşlerinin ardından konuşan firma yetkilisi Ahmet Yardımcıoğlu, "İlk önce vatandaşlarımızın minimum düzeyde bu yatırımdan olumsuz etkilenmemesini sağlamak amacıyla bilimsel çalışmalar yapılacak. Bakanlık tarafından yetkilendirilmiş laboratuvarlar tarafından gürültü ölçümleri yapılarak, vatandaşlarımız rüzgar tribünlerinden gürültü açısından ne kadar etkilenecekler, bunun tespiti de yapılacak. Kuş göçü yolları olarak yöremizde var mı ona bakacağız. Onunla ilgili hocalarımız tarafından, üniversitelerdeki akademisyenler tarafından gerekli çalışmalar gerçekleştirilecek. Aktif bir süreç yürüyecek. Vatandaşımız istediği zaman sürecin içerisinde vereceği dilekçelerle bizlerle temasa geçerek katkı sağlayabilecek" ifadelerini kullandı.

Bilgilendirmenin ardından toplantı sona erdi. (DHA)