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Tekirdağ'da Oltaya Takılan İstavrit 150 Liradan Satışta

Tekirdağ'da Oltaya Takılan İstavrit 150 Liradan Satışta
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Tekirdağ'ın Süleymanpaşa sahilinde sabah saatlerinde oltalara takılan taze istavrit balıkları, 150 liradan satışa sunuldu. Balıkçılar, avladıkları istavritleri doğrudan sahilde sergileyerek vatandaşların ilgisini çekti.

Tekirdağ'da Süleymanpaşa sahilinde oltaya takılan istavrit balığı, kilosu 150 liradan satışa sunuldu.

Süleymanpaşa sahilinde sabahın erken saatlerinde oltalara takılan istavrit balıkçıların yüzünü güldürdü. Sahilde sergilenen taze istavritler ilgi gördü. Balıkçılar da avladıkları balıkları doğrudan sahilde satışa sundu. Alanda zaman zaman yoğun bir hareketlilik yaşanırken, vatandaşlar taze ve uygun fiyatlı istavrit balıklarına yoğun ilgi gösterdi. Amatör balıkçılar, oltayla avlanmanın keyifli olduğu kadar kazançlı bir uğraş haline geldiğini belirtti. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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