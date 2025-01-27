Tekirdağ'da Motorlu Kara Taşıtı Sayısı 354 Bin 569'a Yükseldi

Tekirdağ'da trafiğe kayıtlı toplam motorlu kara taşıtı sayısı 354 bin 569'a yükseldi.

Türkiye İstatistik Kurumu, 2024 yılı motorlu kara taşıtlarına ilişkin istatistikleri açıkladı. Buna göre Aralık ayı sonu itibarıyla Tekirdağ'da trafiğe kayıtlı 354 bin 569 motorlu kara taşıtının; 178 bin 853'ünün otomobil, 6 bin 272'sinin minibüs, 5 bin 569'unun otobüs, 53 bin 613'ünün kamyonet, 12 bin 747'sinin kamyon, 62 bin 13'ünün motosiklet, bin 279'unun özel amaçlı taşıtlar ve 34 bin 223'ünün traktör olduğu ifade edildi. Ayrıca, Aralık ayında kentte 9 bin 864 taşıtın devri gerçekleşti. Noterler aracılığıyla yapılan bu devir işlemlerinde 6 bin 418 otomobil, 225 minibüs, 197 otobüs, bin 572 kamyonet, 243 kamyon, 657 motosiklet, 31 özel amaçlı taşıt ve 521 traktör el değiştirdi. - TEKİRDAĞ