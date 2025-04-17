Tekirdağ'da Mart Ayında 2 Bin 737 Konut Satışı Gerçekleşti

Tekirdağ'da 2025 yılı Mart ayında toplam 2 bin 737 konut satışı gerçekleştirildi.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) yayımladığı 2025 yılı Mart ayı konut satış istatistiklerine göre, Tekirdağ'da toplam 2 bin 737 konutun el değiştirdiği bildirildi. Bu satışların 598'i ipotekli, 2 bin 139'u ise diğer satış türleriyle gerçekleşti.

Satış türlerine göre değerlendirildiğinde, Tekirdağ'da 1051 konut ilk satış olarak, 1 686 konut ise ikinci el satış olarak kayıtlara geçti.

Türkiye genelinde ise Mart ayında konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5,1 artarak 110 bin 795 oldu. İstanbul 19 bin 820 satışla ilk sırada yer alırken, Ankara 10 bin 203 ve İzmir 7 bin 513 satışla onu takip etti. En az konut satışı gerçekleşen iller ise 28 konutla Ardahan, 33 konutla Bayburt ve 63 konutla Tunceli oldu.

İpotekli konut satışları Türkiye genelinde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 41,5 artış göstererek 18 bin 225'e ulaştı. Toplam satışlar içinde ipotekli satışların payı yüzde 16,4 oldu. Ocak-Mart döneminde ipotekli satışlar yüzde 87,3 artarak 51 bin 729 olarak gerçekleşti.

Diğer konut satışları da Türkiye genelinde yüzde 0,1 artışla 92 bin 570'e yükseldi. Bu tür satışlar toplam konut satışlarının yüzde 83,6'sını oluşturdu. Ocak-Mart döneminde diğer konut satışları yüzde 12,7 artarak 284 bin 57 olarak kayıtlara geçti. - TEKİRDAĞ