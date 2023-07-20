Tekirdağ'da Lavanta Tarlalarında Hasat Başladı

Tekirdağ'da yerli ve yabancı ziyaretçileri ağırlayan lavanta tarlalarında hasat başladı. Kentte 1250 dönümde yetiştirilen ve çiçeklenme evresi tamamlanan lavantalar hasat ediliyor. Hasadı yapılan lavanta çiçekleri, alttan ısıtmalı distilasyon kazanlarına bırakılarak, ekonomik değeri yüksek uçucu yağ elde ediliyor. Sezon boyunca çok sayıda ziyaretçi ağırlayan lavanta tarlaları, hem üreticilerin ekonomisine hem de kentin turizmine katkı sağlıyor.