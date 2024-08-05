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Tekirdağ'da Kuzu Derisinden Üretilen Kürkler Fransa, Rusya ve ABD'ye İhraç Ediliyor

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Çorlu Deri Karma Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren Pucon firması, kuzu derisinden ürettiği kaban, mont, palto ve yelek gibi ürünleri Fransa, Rusya, ABD, Kanada, Polonya, Çin, Hindistan ve İtalya'ya ihraç ediyor. Firma, bu yılın ilk 7 ayında 6 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

Tekirdağ'da bir firma, kuzu derisinden ürettiği kürklerden tasarladığı kaban, mont, palto ve yelek gibi ürünleri Fransa, Rusya, ABD, Kanada, Polonya, Çin, Hindistan ve İtalya'ya ihraç ediyor.

Çorlu Deri Karma Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren Pucon firması, kürk üretimiyle ülke ekonomisine katkı sağlıyor.

Kuzu derisinden ürettiği ürünleri farklı ülkelere satan firma, bu yılın ilk 7 ayında 6 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

Firmanın Yönetim Kurulu Başkanı Okay Kovancı, AA muhabirine, sürdürülebilir kalkınma yaklaşımı ve çevre bilinci ile üretim gerçekleştirdiklerini söyledi.

30 yıldır sektörde olduklarını belirten Kovancı, "Kuzu derisinden giysilik kürk imalatı yapıyoruz. 30 yıldır sektördeyiz ve yaklaşık 3 yıldan bu yana Tekirdağ'da üretim yapıyoruz." dedi.

Kovancı, ürettikleri giysileri Fransa, Rusya, ABD, Çin, Hindistan, İtalya, Kanada ve Polonya'ya ihraç ettiklerini anlatarak, "Genelde kadın kabanı, kürk mont üretiyoruz, kışlık ürünler üretiyoruz. Ham maddemizi özellikle İtalya, İspanya ve Yunanistan'dan ithal ediyoruz. Burada imalatını yapıp, yine yurt dışına ihraç ediyoruz." bilgisini paylaştı.

Okay Kovancı, Türkiye'den yurt dışına gönderilen ürünlere fazlasıyla ilgi ve talep olduğunu ifade etti.

Türk ürünlerinin yurt dışında beğenildiğini vurgulayan Kovancı, "Yurt dışında ürünlere ciddi merak var. Fuarlara katılıyor ve ürünlerimizi sunuyoruz. Böylece ülke ekonomisine katkı sağlıyoruz. Bir nevi bizim yaptığımız iş geri dönüşüm işi. Mezbahalarda kesilen kuzuların derilerini alıp, bunları yeniden ekonomiye sunuyoruz." diye konuştu.

Kovancı, Türkiye'nin kürk üretiminde dünya lideri olduğunu ve Türkiye'de kuzu derisinden üretilen ürünlerinin oldukça kaliteli olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA / Ekonomi

Organize Sanayi Bölgesi Hindistan Tekirdağ İhracat Polonya İtalya Kanada Fransa Çorlu Rusya Ekonomi Güncel Haberler

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