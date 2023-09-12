Tekirdağ'da Kaçak Ekmeklik Buğday Operasyonu

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince, Tekirdağ'da liman sahasında kuru yük gemisinden çalındığı belirlenen 84 ton ekmeklik buğday ele geçirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Tekirdağ liman sahasında ekmeklik buğdayları yasal sahiplerinden habersiz, gemiden tırlara yükleyerek kaçak olarak ülkeye sokmaya teşebbüs eden zanlılar yakalandı.

???????Şebeke üyelerinin tırları limandan çıkarmaya hazırlandığı noktada, Tekirdağ Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri şebekenin faaliyetlerini tespit etti.

Ekiplerce gerçekleştirilen operasyonda 84 ton ekmek yapımında kullanılan buğday ele geçirildi.

???????Olayla ilgili 5 şüpheli adliyeye sevk edilirken, konuya ilişkin soruşturma Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde devam ediliyor.