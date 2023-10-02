Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde yapılan operasyonda, iş yerlerinde boş makaronlara otomatik makineler ile tütün doldurulduğu tespit edildi. Operasyonda 70 bin 800 adet boş makaron, 16 bin 940 adet dolu makaron, 30 kilogram bandrolsüz tütün ve diğer malzemeler ele geçirildi.

Tekirdağ'da Jandarma Operasyonunda 250 Bin TL Değerinde Makaron ve Tütün Malzemeleri Ele Geçirildi

Tekirdağ'da jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 250 bin lira değerinde makaron ve tütün malzemeleri ele geçirildi.

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesi Atatürk Mahallesinde bulunan, işletmeciliğini M.K., S.Ç. isimli şahısların yaptığı iş yerlerinde boş makaronlara otomatik makineler ile tütün doldurulmak suretiyle satıldığının tespiti üzerine Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince arama yapıldı. Yapılan aramada, 70 bin 800 adet boş makaron, 16 bin 940 adet dolu makaron, 30 kilogram bandrolsüz tütün, 19 kilogram bandrolsüz nargile tütünü, 2 adet otomatik makaron doldurma makinesi, 2 adet kompresör, 300 adet boş sigara kutusu ele geçirildi. Ele geçirilen malzemelerinin yaklaşık piyasa değerinin 250 bin TL. olduğu tespit edildi. 2 şüpheli şahsın ifadesi alınarak serbest bırakıldı. - TEKİRDAĞ