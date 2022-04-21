Tekirdağ'da İnecik barajlarının yapımı nedeniyle bazı taşınmazlar acele kamulaştırılacak - Haberler

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Tekirdağ'da İnecik barajlarının yapımı nedeniyle bazı taşınmazlar acele kamulaştırılacak

AA - Zeynep Canlı - Ekonomi
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Tekirdağ'da İnecik barajlarının yapımı nedeniyle bazı taşınmazlar acele kamulaştırılacak

Tekirdağ İçme Suyu Projesi kapsamındaki İnecik 1 ve 2 barajlarının yapımı amacıyla 24 taşınmaz için acele kamulaştırma kararı verildi.

Tekirdağ İçme Suyu Projesi kapsamındaki İnecik 1 ve 2 barajlarının yapımı amacıyla 24 taşınmaz için acele kamulaştırma kararı verildi.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesi İnecik Mahallesi'nde 6, Yukarıkılıçlı Mahallesi'nde 7, Oruçbeyli Mahallesi'nde 10 ve Karaçalı Mahallesi'nde 1 taşınmaz Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından acele kamulaştırılacak.

AA / Zeynep Canlı - Ekonomi

cumhurbaşkanı, İçme Suyu, Tekirdağ, Gazete, Ekonomi, Haberler

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