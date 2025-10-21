Haberler

Tekirdağ'da Eylül Ayında 3 Bin 774 Konut Satıldı

Tekirdağ'da Eylül Ayında 3 Bin 774 Konut Satıldı
Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre Tekirdağ'da Eylül 2025'te konut satışları 3 bin 774 olarak gerçekleşti. Türkiye genelinde konut satışları geçen yıla göre %6,9 artış gösterdi.

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan 2025 yılı Eylül ayı konut satış istatistiklerine göre Tekirdağ'da bir ayda 3 bin 774 konut satıldı.

TÜİK verilerine göre Türkiye genelinde konut satışları Eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6,9 oranında artarak 150 bin 657 olarak gerçekleşti. Konut satış sayısının en fazla olduğu iller sırasıyla 24 bin 119 ile İstanbul, 13 bin 417 ile Ankara ve 8 bin 544 ile İzmir olurken, en az satış ise 70 ile Ardahan, 117 ile Bayburt ve 142 ile Tunceli'de kaydedildi.

Tekirdağ'da ipotekli konut satış sayısı 757 olarak açıklandı. Kentte diğer satış türleri kapsamında 3 bin 17 konut el değiştirdi. Tekirdağ'da satılan 3 bin 774 konuttan 1 bin 490'ı ilk satış, 2 bin 284'ü ise ikinci el satış olarak gerçekleşti. Türkiye genelinde ise 47 bin 117 konut ilk satış, 103 bin 540 konut ise ikinci el satış olarak kaydedildi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
