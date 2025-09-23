Tekirdağ'da Dane Sorgum Üretimi İçin Tarla Günü Etkinliği Düzenlendi

Tekirdağ İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülen "Dane Sorgum Üretiminin Yaygınlaştırılması Projesi" dahilinde Muratlı İlçesi Kepenekli Mahallesi'nde Tarla Günü etkinliği düzenlendi.

Etkinliğe katılan üreticilere sorgum bitkisinin önemi, avantajları ve bölgeye uygunluğu sahada uygulamalı olarak anlatıldı. İl Müdürü Mehmet Aksoy, bitkisel üretimde amaçlarının ekolojik şartları en verimli şekilde değerlendirerek sürdürülebilir ve gelir getirici ürün desenlerini yaygınlaştırmak olduğunu ifade etti. Hayvansal üretimde ise kaliteli ve düşük maliyetli yemlerle verimliliği artırmayı hedeflediklerini belirtti.

Tarla Günü'nde silajlık ve dane sorgum türlerinin, hayvan beslemede sürdürülebilir kaba yem kaynağı olarak önemli bir alternatif sunduğu vurgulandı. Kurak ve yarı kurak bölgelerde suya ihtiyaç duymadan yetişebilmesi sayesinde sorgumun, mısırın yetiştirilmesinde sıkıntı yaşanan alanlar için ekonomik bir çözüm olduğu ifade edildi.

Proje kapsamında arz açığı olan yem bitkilerinin üretiminin artırılması, kuraklığa dayanıklı ve çevre dostu uygulamaların yaygınlaştırılması, yeni üretim tekniklerinin üreticilere aktarılması, iklim değişikliğine uyum sağlayan tarımsal mekanizasyonun yaygınlaştırılması, küçük ölçekli işletmelerin gelirlerinin artırılması ve ekstrem şartlarda bile üretimin sürdürülebilirliğinin sağlanması hedefleniyor. - TEKİRDAĞ