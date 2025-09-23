Haberler

Tekirdağ'da Dane Sorgum Üretimi İçin Tarla Günü Etkinliği Düzenlendi

Tekirdağ'da Dane Sorgum Üretimi İçin Tarla Günü Etkinliği Düzenlendi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tekirdağ İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinlikte, üreticilere sorgum bitkisinin avantajları ve bölgeye uygunluğu hakkında bilgi verildi. Sorgumun, kurak bölgelerde suya ihtiyaç duymadan yetişebilmesi sayesinde önemli bir alternatif olduğu vurgulandı.

Tekirdağ İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülen "Dane Sorgum Üretiminin Yaygınlaştırılması Projesi" dahilinde Muratlı İlçesi Kepenekli Mahallesi'nde Tarla Günü etkinliği düzenlendi.

Etkinliğe katılan üreticilere sorgum bitkisinin önemi, avantajları ve bölgeye uygunluğu sahada uygulamalı olarak anlatıldı. İl Müdürü Mehmet Aksoy, bitkisel üretimde amaçlarının ekolojik şartları en verimli şekilde değerlendirerek sürdürülebilir ve gelir getirici ürün desenlerini yaygınlaştırmak olduğunu ifade etti. Hayvansal üretimde ise kaliteli ve düşük maliyetli yemlerle verimliliği artırmayı hedeflediklerini belirtti.

Tarla Günü'nde silajlık ve dane sorgum türlerinin, hayvan beslemede sürdürülebilir kaba yem kaynağı olarak önemli bir alternatif sunduğu vurgulandı. Kurak ve yarı kurak bölgelerde suya ihtiyaç duymadan yetişebilmesi sayesinde sorgumun, mısırın yetiştirilmesinde sıkıntı yaşanan alanlar için ekonomik bir çözüm olduğu ifade edildi.

Proje kapsamında arz açığı olan yem bitkilerinin üretiminin artırılması, kuraklığa dayanıklı ve çevre dostu uygulamaların yaygınlaştırılması, yeni üretim tekniklerinin üreticilere aktarılması, iklim değişikliğine uyum sağlayan tarımsal mekanizasyonun yaygınlaştırılması, küçük ölçekli işletmelerin gelirlerinin artırılması ve ekstrem şartlarda bile üretimin sürdürülebilirliğinin sağlanması hedefleniyor. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
Yahşihan Belediye Başkanı Ahmet Sungur görevden uzaklaştırıldı

Rüşvetten tutuklanan AK Partili başkan, görevden uzaklaştırıldı
Ankara Büyükşehir Belediyesi operasyonu sonrası Mansur Yavaş'tan ilk açıklama

Belediye operasyonu sonrası Mansur Yavaş'tan ilk açıklama
Azerbaycan, İsrail konusunda beklenen duruşu sergileyemedi

İsrail konusunda beklenen duruşu sergileyemediler
Erdoğan: Hamas'ı terör örgütü olarak görmüyorum, 20 yıl önce de aynı cevabı vermiştim

ABD basınına verdiği röportajda kritik soruya çok net cevap verdi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
'Koltuğa işedi' iddiası gündemdeydi! Feyza Civelek sessizliğini bozdu

'Koltuğa işedi' iddiası gündemdeydi! Ünlü oyuncu sessizliğini bozdu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.