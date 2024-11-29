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Tekirdağ'da Çiftçilere Suyun Önemi Anlatıldı

Tekirdağ'da Çiftçilere Suyun Önemi Anlatıldı
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Tarım ve Orman Bakanlığı'nın düzenlediği toplantıda Tekirdağ'da çiftçilere suyun tarımdaki önemi ve etkin kullanımı hakkında bilgiler verildi. İklim değişikliği ve kuraklıkla mücadele çerçevesinde bilinçli sulamanın gerekliliği vurgulandı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığının desteğiyle Tekirdağ'da düzenlenen toplantıda çiftçilere, suyun tarımdaki önemi ve etkin kullanımı hakkında detaylı bilgiler aktarıldı.

Tekirdağ İl Tarım ve Orman Müdürlüğü toplantı salonunda gerçekleştirilen 'Tarımda Suyun Etkin Kullanımı' konulu çiftçi toplantısı, İklim Değişikliği ve Kuraklıkla Mücadelede Verimli ve Bilinçli Sulama temasıyla 2024 Yılı Çiftçi Eğitim ve Yayım Faaliyetleri çerçevesinde düzenlendi. Toplantıya 50 çiftçi ile tarım paydaşı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Toplantıda, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Biyosistem Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tolga Erdem bir sunum gerçekleştirdi. Sunumda, Türkiye'nin mevcut sulama durumu ele alınırken, tarımda suyun ne kadar önemli olduğu ve etkin kullanılmasının çevresel ve ekonomik faydaları detaylıca açıklandı.

Prof. Dr. Erdem, kapalı sistem su dağıtım ağlarının avantajları, basınçlı sulama yöntemlerinin su tasarrufuna katkısı, uygun sulama zamanı ile bitki gelişimi ve verim artışı arasındaki ilişki gibi konular üzerinde durdu. Erdem, Trakya Bölgesi'nin sulama ihtiyaçlarına yönelik bilimsel analizler ve çözüm önerilerini paylaştı.

Erdem, iklim değişikliğinin su kaynakları üzerindeki olumsuz etkilerine dikkat çekerek, kapalı sulama sistemlerinin ve modern sulama teknolojilerinin yaygınlaştırılmasının önemini vurgulayarak, tarımsal üretimde sürdürülebilirliğin sağlanabilmesi için bilinçli sulamanın şart olduğunun altını çizdi.

Toplantının ikinci bölümünde çiftçilere, Tarım ve Orman Bakanlığının Yeni Destekleme Modeli tanıtılarak, bu modelin su kaynaklarının etkin kullanımı ve tarımsal üretimin artırılmasındaki rolü anlatıldı. Çiftçilerin sulama ve destekleme modelleri hakkındaki soruları yanıtlanarak interaktif bir eğitim ortamı oluşturuldu. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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