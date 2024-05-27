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Tekirdağ'da Çiftçilere 19 Bin Adet Karpuz Fidesi Dağıtıldı

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Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından başlatılan proje kapsamında, Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde çiftçilere 19 bin adet karpuz fidesi dağıtıldı.

Tekirdağ'da çiftçilere yönelik yapılan uygulamalarda Hayrabolu ilçesinde çiftçilere 19 bin adet karpuz fidesi dağıtıldı.

Tarım Ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü tarafından 2021 yılında uygulamaya başlayan proje çerçevesinde, Tekirdağ Tarım ve Orman İl Müdürlüğünce fide dağıtım töreni gerçekleştirildi. Hayrabolu'da düzenlenen törende üreticilere; 19 bin adet karpuz fidesi dağıtıldı.

Tekirdağ Tarım ve Orman İl Müdürü Oktay Öca'da "Sebzecilik Artsın, Üreticilerin Yüzü Gülsün Projesi" çerçevesinde Hayrabolu İlçesi Emiryakup Mahallesinde düzenlenen fide dağıtımı törenine katıldı.

Projede yüzde 75 Bakanlık ve yüzde 25 üretici katkısı ile Hayrabolu ilçesinde 38 dekar alan için 10 üreticiye toplam 19 bin adet karpuz fidesi dağıtıldı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Tarım ve Orman Bakanlığı Hayrabolu Tekirdağ Ekonomi Güncel Haberler

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