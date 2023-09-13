Tekirdağ'da 84 Ton Ekmek Buğdayı Çalındı, 6 Şüpheli Yakalandı

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekipleri tarafından Tekirdağ'da bir kuru yük gemisinden çalındığı belirlenen 84 ton ekmek buğdayı ele geçirildi. Olayla ilgili 6 şüpheli yakalandı.

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince Tekirdağ'da kuru yük gemisinden çalındığı belirlenen toplam 84 ton ekmek buğdayı ele geçirilirken, olayla ilgili 6 şüpheli yakalandı.

Tekirdağ liman sahasında, Gümrük Muhafaza ekiplerinin kaçakçılıkla mücadele çerçevesinde yürüttükleri faaliyetler neticesinde, ekmek buğdaylarını yasal sahiplerinden habersiz şekilde gemiden tırlara yükleyerek kaçak şekilde yurda sokmaya teşebbüs etmek suretiyle hem hırsızlık hem kaçakçılık suçlarını bir arada gerçekleştirmeye çalışan zanlılar yakalandı.

Söz konusu olayda, içlerinde tonlarca ekmek buğdayı bulunan konteynerlerin yasal sahiplerinden habersiz şekilde tırlara yüklemesi gerçekleştirildi. Şebeke üyelerinin tırları limandan çıkarmaya hazırlandığı noktada Tekirdağ Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri şebekenin faaliyetlerini tespit etti. Süreci takip eden ekipler, operasyon başlatarak suçüstü gerçekleştirdi. Toplamda 84 ton ekmek yapımında kullanılan buğdayın çalınarak kaçak yollardan Türkiye'ye sokulmaya çalışıldığı belirlendi.

6 kişi yakalandı, 1 firari aranıyor

Olayda yakalanan 6 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlanırken, şüphelilerden 3'ü emniyetteki ifadelerinin ardından serbest kaldı. Geriye kalan 3 şüpheli ise adli makamlara sevk edildi. 3 zanlı ise çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Firari şüpheli bir kişi ise aranıyor. - TEKİRDAĞ