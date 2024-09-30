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Tekirdağ'da 75 Bin Süt Numunesi Analiz Edilecek

Tekirdağ'da 75 Bin Süt Numunesi Analiz Edilecek
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Tekirdağ'da gerçekleştirilen çiğ süt analiz faaliyetleri kapsamında yıl sonuna kadar 75 bin süt numunesinin analiz edilmesi planlanıyor. Bu çalışmalar, hayvanların sağlık durumu ve damızlık sınıf değerlerinin belirlenmesine yardımcı olacak.

Tekirdağ'da 12 ilde yürütülen çiğ süt analiz faaliyetleri çerçevesinde yıl sonuna kadar 75 bin süt numunesi analiz edilmesinin planlandığı, yapılan analizlerin, hayvanların sağlık durumu ve damızlık sınıf değerlerinin belirlenmesine yardımcı olduğu bildirildi.

Tekirdağ Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği (DSYB) Başkanı Veteriner Hekim Ergin Durgun, çiğ süt analiz çalışmalarını genişleterek 12 ilde sürdüklerini belirtti. Durgun, yıl sonuna kadar 75 bin süt numunesinin analiz edilmesini planladıklarını ifade etti.

Bu analizlerle sütün protein, yağ ve somatik hücre içeriği tespit edilerek, hayvanların sağlık durumu ve damızlık niteliği belirlendiğini vurgulayan Durgun, şunları kaydetti:

"Islah amaçlı çiğ süt analiz faaliyetlerimizi Tekirdağ, Sakarya, Kastamonu, Antalya, Isparta, Afyonkarahisar, Aydın, Niğde, Denizli, Bolu, Nevşehir ve Burdur illerini içine alan geniş bir alanda sürdürüyoruz. Yetiştiricilerimiz, bizden aldıkları numune kaplarına ineklerinden aldıkları süt numunelerini DSYB aracılığıyla ulaştırıyor. Bu yıl toplamda 25 bin ineğin 75 bin süt numunesinin analizini yapmayı hedefliyoruz. Sonuçlar, Birliğimiz laboratuvarından E-ıslah sistemine online olarak aktarılmakta ve bu analizler sayesinde hayvanların damızlık sınıf değerleri belirlenerek devlet desteği farkı oluşmaktadır."

Birlikte çalışan personeline teşekkür eden Durgun, faaliyetlerinin Tekirdağ ve bölge sınırlarını aştığını sözlerine ekledi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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