Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan balıklandırma çalışmaları kapsamında Tekirdağ'da 492 bin sazan göletlere bırakıldı. Müdürlük, su ürünlerinin korunması ve balıklandırma programının başarılı olması için önlemlerin alınması gerektiğini belirtti.

Tekirdağ'da Tarım ve Orman Müdürlüğünce, balıklandırma çalışmaları kapsamında 492 bin sazan göletlerde suyla buluşturuldu.

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen çalışmalar çerçevesinde, Edirne İpsala Su Ürünleri Üretim İstasyonu Müdürlüğünce üretilen 492 bin sazan Süleymanpaşa ilçesine getirildi.

Sazan yavrularının Yazır Göleti'ne bırakılma işlemine Tekirdağ Tarım ve Orman Müdürü Oktay Öcal da katıldı.

Açıklamada ifadelerine yer verilen Öcal, su ürünlerinin insanlar için önemli bir besin kaynağı olduğunu belirtti.

Bakanlığın izni olmadan bir kaynaktan diğer kaynağa su ürünlerinin taşınmaması gerektiğini aktaran Öcal, "Evlerde beslenen akvaryum balıklarının göletlere bırakılmaması, kaynakların korunması, sürdürülebilir kullanılması ve balıklandırma programının başarıya ulaşması için av aracı, balık boyu, av zamanı ve yer yasaklarına uyulması, bırakılan yavruların büyümesine ve en az bir kez üremesine imkan verilmeli."ifadelerini kullandı.