Tekirdağ'da 298 Kilogram Bandrolsüz Tütün Ele Geçirildi

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde durdurulan şüpheli bir araçtan 298 kilogram bandrolsüz tütün ele geçirildi.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığının önlenmesi ve deşifre edilmesine yönelik olarak yapılan çalışmalarda Ergene ilçesinde şüphe üzerine bir araç durduruldu. İncelenen araç içerisinde net ağırlığı toplam 298 kilogram bandrolsüz tütün ele geçirildi.

Şüpheli 5 şahıs hakkında 4733 TAPDK SKM suçundan yasal işlem başlatıldı. - TEKİRDAĞ