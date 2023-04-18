Tekirdağ'da 2023 yılının Mart ayında binlerce konut satıldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre 2023 yılının Mart ayında Tekirdağ'da 2 bin 358 konut satıldı.

TÜİK tarafından yayınlanan verilere göre, Türkiye genelinde konut satışları Mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 21,4 azalarak 105 bin 476 oldu. Tekirdağ'da gerçekleşen 2 bin 358 konut satışı ise, Türkiye genelindeki satışın yüzde 2,2'sini oluşturdu. Tekirdağ, bu oran ile Türkiye'de en çok konut satılan 9'uncu il olarak kayıtlara geçti.

Tekirdağ'da satışı yapılan evlerin 713 adeti ise ipotekli olarak satıldı. İpotekli satışların toplam satışa oranı ise yüzde 30,2 olarak tespit edildi. Böylelikle Tekirdağ, Türkiye'de yapılan konut satışları arasında ipotekli satışlar listesinde 7'nci sırada yerini aldı. Türkiye genelinde ipotekli konut satışları ise bir önceki yılın Mart ayına göre yüzde 16,5 azalarak 25 bin 262 oldu.

Tekirdağ'da diğer satış türleri sonucunda bin 645 konut el değiştirdi. Tekirdağ'da toplam konut satışları içinde diğer satış türlerinin payı yüzde 69,8 oldu. Tekirdağ diğer konut satış türlerinde Türkiye'deki konut satışlarından yüzde 2,1'lik pay alarak 11. sırada yer aldı. Türkiye genelinde diğer konut satışları bir önceki yılın Mart ayına göre yüzde 22,8 azalarak 80 bin 214 olarak belirlendi.

Tekirdağ'da satılan konutların 809 adeti ilk sahiplerine teslim edilen sıfır konutlar oldu. Bin 549 konut ise ikinci satış olarak kayıtlara geçti. - TEKİRDAĞ