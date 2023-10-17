Tekirdağ'da 2023 Eylül Ayında 2 Bin 464 Konut Satıldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Tekirdağ'da 2023 yılı Eylül ayında 2 bin 464 konut satıldı.

TÜİK Verilerine göre, Türkiye genelinde konut satışları Eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 9,5 azalarak 102 bin 656 oldu. 2 bin 464 konut satışı ile Türkiye'deki toplam konut satışlarının yüzde 2,4'ü Tekirdağ'da gerçekleşirken, konut satışı gerçekleştirilen iller arasında Tekirdağ 12. sırada yer aldı. Konut satışlarında İstanbul 15 bin 247 konut satışı ve yüzde 14,9 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul'u 9 bin 48 konut satışı ve yüzde 8,8 pay ile Ankara, 5 bin 476 konut satışı ve yüzde 5,3 pay ile İzmir izledi. Konut satış sayısının en az olduğu iller sırasıyla 47 konut ile Ardahan, 55 konut ile Hakkari ve 77 konut ile Bayburt oldu.

Tekirdağ'da ipotekli konut satış sayısı 260 olarak gerçekleşti

Tekirdağ'da ipotekli konut satışları sayısı 260 olarak gerçekleşti. Tekirdağ'da toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 10,6 ile 8. sırada yer aldı. Tekirdağ, Türkiye'deki ipotekli konut satışlarındaki yüzde 3,1'lik payı ile 6. sırada yer aldı. Türkiye genelinde ipotekli konut satışları Eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 50,2 azalış göstererek 8 bin 446 oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 8,2 olarak gerçekleşti. Ocak-Eylül döneminde gerçekleşen ipotekli konut satışları ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 29,6 azalışla 160 bin 884 oldu.

Tekirdağ'da diğer satış türleri sonucunda 2 bin 204 konut el değiştirdi

Tekirdağ'da diğer satış türleri sonucunda 2 bin 204 konut el değiştirdi. Tekirdağ'da toplam konut satışları içinde diğer satış türlerinin payı yüzde 89,4 olarak açıklandı. Tekirdağ diğer konut satış türlerinde Türkiye'deki konut satışlarından yüzde 2,3'lük pay alarak 12. sırada yer aldı. Türkiye genelinde diğer konut satışları Eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,3 azalarak 94 bin 210 oldu. Toplam konut satışları içinde diğer satışların payı yüzde 91,8 olarak gerçekleşti. Ocak-Eylül döneminde gerçekleşen diğer konut satışları ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 10,8 azalışla 739 bin 190 oldu. - TEKİRDAĞ