Tekirdağ'da 20 Bin Ton Lastik Sanayiye Kazandırılıyor

Tekirdağ'da faaliyet gösteren bir firma, kullanım ömrünü tamamlamış 20 bin ton lastiği çevreye zarar vermeden ayrıştırarak sanayi için yeniden kullanılabilir malzemeye dönüştürüyor. Lastiklerden elde edilen karbon siyahı çeşitli sektörlerde kullanılmak üzere firmalara satılıyor.

Tekirdağ'da bir firma, kullanım ömrünü tamamlamış 20 bin ton lastiği sanayi için yeniden kullanılabilir malzemeye dönüştürerek ülke ekonomisine kazandırıyor.

Malkara ilçesinde faaliyet gösteren firma, eski araç lastiklerini çevreye zarar vermeden ayrıştırıp farklı alanlarda kullanıma sunuyor.

Fabrikada çeşitli işlemlerden geçen lastikler, karbon siyahı, pirolitik yağ, pirolitik gaz ve çelik tel olarak ayrıştırılıyor. Lastiklerden elde edilen karbon siyahı, çeşitli sektörlerde kullanılmak üzere firmalara satılıyor.

Ecosev Fabrikası Müdürü Aytaç Güngör, AA muhabirine, eski lastiklerin havayı ve toprağı kirletecek şekilde yakılmasının çevre kirliliğinin yanı sıra farklı hastalıklara da yol açabildiğini söyledi.

Firmanın 2011 yılında kurulduğunu, 2016 yılında da ruhsat aldığını belirten Güngör, "Üretimimizi daha çok yakma sistemiyle yürütüyoruz. Karbon siyahı, yağ, gaz ve tel olmak üzere dört ürün çeşidimiz var. Gazı buradaki reaktörleri ısıtmada kullanıyoruz. Ana hedefimiz bu ürünleri katma değerli şekilde pazarlamak. Ürünleri geliştirerek yüksek standart ve kalitede çeşitli sektörlerde kullanılmasını sağlamak istiyoruz." dedi.

Güngör, ömrünü tamamlamış lastikleri çeşitli ürünlere dönüştürdükten sonra kullanıma sunarak ülke ekonomisine katkı sağladıklarını dile getirdi.

Lastikleri çevreye katkılı ürünlere dönüştürdüklerini ifade eden Güngör, "Lastik yaklaşık bin yıl toprak altında yok olmuyor. Biz bunu bertaraf ederek ekonomiye kazandırıyoruz. Bu çeşit tesislerin arttırılması gerçekten dünya için çok önem teşkil ediyor. Gelecekte daha temiz bir dünya için bu sektörde kendimizi geliştirmeye çalışıyoruz. Yıllık 20 bin ton lastik bertaraf ediyoruz. Lastikten elde ettiğimiz teli çelik endüstrisinde tekrar kullanılması için gönderiyoruz. Pirolitik yağı bakanlığın aldığı karar doğrultusunda elektrik üretmek üzere kullanıyoruz." diye konuştu.

Güngör, lastikten elde ettikleri en önemli ürünün karbon siyahı olduğuna işaret ederek şunları kaydetti:

"Karbon siyahı boru ve boyama sektöründe kullanılıyor. Bir lastikten yaklaşık yüzde 30 karbon siyahı, yüzde 40 yağ, yüzde 10 gaz ve yüzde 10 çelik tel üretilmektedir. Doğada bin yılda yok olan lastiği bertaraf ediyoruz ve ekonomiye kazandırıyoruz. Reaktörden çıktığı gibi karbon siyahını satmıyoruz. Onun için işlemleri mekaniksel olarak yapıyoruz. Şu anda karbon siyahında eser miktarda dahi tel istemeyen sektörde çok başarılıyız ve bu konuda Türkiye'de bir numarayız."