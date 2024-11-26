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Tekirdağ Çorlu'da İlk Dikey Tarım Hasadı Gerçekleşti

Tekirdağ Çorlu'da İlk Dikey Tarım Hasadı Gerçekleşti
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Tekirdağ Çorlu'da kurulan Türkiye'nin ilk dikey tarım tesisinde, sürdürülebilir tarım uygulamalarıyla ilk hasat heyecanı yaşandı. 600 metrekarelik alanında 40 farklı türde bitki yetiştiren tesis, modern teknolojilerle dikkat çekiyor.

Tekirdağ Çorlu'da dikey sera teknolojisi ile üretim yapan bir işletmede ilk hasat heyecanı yaşandı. Gelişmiş teknolojilerle donatılan tesis, sürdürülebilir tarım uygulamalarıyla dikkat çekiyor.

Çorlu'da iki dekar alanda kurulu olan ve 600 metrekarelik steril ve kapalı hidroponik ortamıyla Türkiye'nin ilk dikey tarım tesislerinden biri olan işletmede, 40 farklı türde yenilebilir bitki yetiştiriliyor. Tesiste, yağmur kanallı mekanik aktarım ve açısal sulama sistemleri gibi ileri teknolojiler kullanılarak, fidelerin kök sulama havuzlarında doğal içerikli saf gübreyle beslenmesi sağlanıyor. Deneme üretim kapasitesinin aylık 2000 kıvırcık marul ile 1000 kombine kök ürün (roka ve kırmızı yapraklı salata çeşitleri) olduğu belirtildi.

Sürdürülebilir tarımda yeni bir adım

İşletmede sürdürülebilir tarım teknikleri ve Ar-Ge çalışmalarıyla üretim yapılırken, dikey tarımın avantajları ön plana çıkıyor. Bu yöntemle düşük su tüketimi, enerji verimliliği, zararlı ve hastalık bulaş riskinin azalması gibi avantajlar sağlanıyor. Ayrıca, kapalı ve steril alanlarda yapılan üretim sayesinde, yıl boyu kesintisiz hasat imkanı sunuluyor. Ancak dikey tarımın yüksek yatırım maliyetleri, bu üretim modelinin zorluklarından biri olarak gösteriliyor.

İl Tarım Müdürlüğünden ziyaret

İl Tarım ve Orman Müdürü Oktay Öcal, İl Müdür Yardımcısı ve Çorlu İlçe Tarım ve Orman Müdürü ile teknik personelden oluşan bir heyet, tesisi ziyaret etti. İşletmedeki üretim tekniklerini yerinde inceleyen Öcal ve ekibi, üretim süreçleri hakkında bilgi aldı. Tesisin, modern tarımın ülkemizdeki yaygınlaşmasına katkı sağlaması hedefleniyor. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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