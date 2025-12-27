Haberler

Tekirdağ Çeşmeli Liman Sahası'nın özelleştirilmesi kararlaştırıldı

Güncelleme:
Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi, Tekirdağ Çeşmeli Liman Sahası'nın 45 yıl süreyle işletme hakkını özelleştireceğini açıkladı. İhaleye son teklifler 25 Mart 2026'ya kadar alınacak.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB), Tekirdağ Çeşmeli Liman Sahası ve liman geri bölgesindeki taşınmazın özelleştirilmesine karar verdi.

ÖİB'nin konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Türkiye Denizcilik İşletmelerine ait Tekirdağ Çeşmeli Liman Sahası ve liman geri bölgesindeki taşınmaz, bir bütün halinde 45 yıl süreyle "işletme hakkının verilmesi" yöntemiyle özelleştirilecek.

İhalede şartname bedeli 150 bin lira, geçici teminat tutarı 70 milyon lira olarak belirlendi.

İhale için son teklifler, 25 Mart 2026'ya kadar alınacak.

İhale, birden fazla teklif sahibinden kapalı zarfla teklif alınarak ve görüşmeler yapılarak "pazarlık" usulüyle gerçekleştirilecek. İhale, pazarlık görüşmelerine devam edilen teklif sahiplerinin katılımıyla yapılacak açık artırmayla sonuçlandırılacak.

Kaynak: AA / Doğukan Gürel - Ekonomi
