Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Toplu Taşıma Araçlarına Denetim Yapıyor

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, toplu taşıma faaliyetinde bulunan araçlara yönelik denetimlerini sürdürüyor. Denetimlerde sefer saatlerine uyulup uyulmadığı ve sefer sayısının yeterliliği kontrol ediliyor. Ayrıca öğrencilerin okula ulaşımlarında herhangi bir aksama yaşanmaması için özen gösteriliyor.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, toplu taşıma faaliyetinde bulunan araçlara yönelik denetimlerini sürdürüyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, toplu taşımada hizmet standartlarını yükseltmek, okulların açılması ile birlikte öğrencilerin okula ulaşımları noktasında sıkıntı yaşamamalarını sağlamak amacıyla denetimler devam ediyor.

Süleymanpaşa, Çorlu ve Çerkezköy'de gerçekleştirilen denetimlerde toplu taşıma araçlarının sefer saatlerine uyup uymadıkları ve sefer sayısının yeterliliği konusuna dikkat edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, belediye olarak vatandaşlara etkin, verimli ve konforlu bir şekilde toplu ulaşım hizmeti verebilmek amacıyla çalışmalara devam ettiklerini belirtti.

Özellikler öğrencilerin ulaşımda aksama yaşamamasına özen gösterildiğini aktaran Albayrak, denetimlere bundan sonra da belirli periyotlarda devam edeceklerini ifade etti.