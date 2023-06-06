Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, Hayrabolu İlçesi Alt Bölge Kırsal Kalkınma Planı Hazırlıklarına Başladı

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, Hayrabolu İlçesi Alt Bölge Kırsal Kalkınma Planı hazırlama çalışmalarına başladı. Çalışmalar kapsamında Hayrabolu Rekreasyonel Sosyal ve Sportif Tesisi'nde gerçekleştirilen toplantıda tarım sekötrünün paydaşları bir araya geldi. Kamu yöneticileri, muhtarlar, çiftçi kooperatifleri ve derneklerin katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda Hayrabolu Kırsal Kalkınma Planı değerlendirildi.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, Hayrabolu İlçesi Alt Bölge Kırsal Kalkınma Planı hazırlama çalışmalarına başladı.

Çalışmalar kapsamında Hayrabolu Rekreasyonel Sosyal ve Sportif Tesisi'nde gerçekleştirilen toplantıda tarım sekötrünün paydaşları bir araya geldi. Kamu yöneticileri, muhtarlar, çiftçi kooperatifleri ve derneklerin katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda Hayrabolu Kırsal Kalkınma Planı değerlendirildi.

KIRSAL KALKINMA PLANI HAZIRLIKLARI 4 AYLIK SÜREÇ İÇERİSİNDE TAMAMLANACAK

Hayrabolu özelinde Alt Bölge Kırsal Kalkınma Planı hazırlama çalışmaları kapsamında paydaşlarla yüz yüze görüşmeler ve kapsamlı anket çalışmaları yapılacak. İlgili tüm kurumlardan bilgi alınmak suretiyle plan hazırlıklar, 4 aylık bir süreç içerisinde tamamlanacak.

BAŞKAN ALBAYRAK: "TEKİRDAĞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, KIRSAL KALKINMANIN TEMİNATIDIR"

Hayrabolu ilçesi Alt Bölge Kırsal Kalkınma Planı Tanıtım ve Değerlendirme Toplantısında tarım sektörünün paydaşları ile bir araya gelen Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, kırsal kalkınmaya büyük önem verdiklerini belirterek, şöyle konuştu:

"Temel nitelikleri bakımından kırsal alanlar, doğal ve çevresel alanlarıyla öne çıkmakta ve genel olarak tarımsal üretimin merkezi olarak kabul edilmektedirler. Tarım sektöründe yaşanılan sorunlar yüzünden kırsal alandaki göçler hızlanmış, kırsal alanlar sosyal, ekonomik ve çevresel yönleriyle ele alınmaya başlanmıştır. Hayrabolu Alt Bölge Kırsal Kalkınma Planı ile ilk ve ana hedefimiz, kırsal kesim nüfusunun yaşam koşullarını iyileştirmeye ve gelirlerini artırmaya yönelik uygulanabilecek projeler geliştirmek. Diğer taraftan kırsal kalkınma planı ile birlikte, sektörel gelişmeleri hızlandırmak üzere; tarım, hayvancılık, su ürünleri, kırsal turizm, el sanatları, eğitim, sağlık, altyapı, çevre, pazarlama gibi alanlarda küçük ve orta ölçekli işletmelerin geliştirilmesi ve ilgili diğer alanlarda sektörel analizler yaparak öncelikleri belirleyeceğiz. İstihdam olanaklarını arttırarak bölgedeki göçü azaltarak, üreticilerin, girişimcilerin gelirini değer zinciri kapsamında çeşitlendirip değer kazanımlarını arttırmayı hedefliyoruz. Bu kapsamda eğitim ihtiyaç analizleri de yapılacak. Ayrıca bölgedeki yatırımcılara yol gösterici mahiyette bilgiler de hazırlanacak. Üretimi, karlılığı ve verimliliği artırmaya yönelik projelerimiz devam edecek. Her anlamda üreticilerimiz, çiftçilerimiz ve tarım sektörünün tüm paydaşları için son derece önemli olduğunu düşündüğümüz Hayrabolu Alt Bölge Kırsal Kalkınma Planı çalışmalarının ilimize, bölgemize ve ülkemize faydalı olmasını diliyorum."

TARIM SEKTÖRÜNÜN PAYDAŞLARI GÖRÜŞ VE ÖNERİLERİNİ DİLE GETİRDİLER

Konuşmaların ardından toplantıya katılan tarım sektörünün temsilcileri tek tek söz alarak, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlık çalışmaları başlatılan Hayrabolu Alt Bölge Kırsal Kalkınma Planı ile ilgili görüş ve önerilerini dile getirdiler ve yapılacak olan çalışmaların hayırlı olması temennisinde bulundular.