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Tekirdağ, 2024 İşsizlik ve İstihdam Oranlarında Öne Çıkıyor

Tekirdağ, 2024 İşsizlik ve İstihdam Oranlarında Öne Çıkıyor
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TÜİK'in verilerine göre Tekirdağ, 2024 yılı işsizlik oranında 24'üncü, istihdam oranında ise Türkiye genelinde 2'nci oldu. Türkiye'de genel işsizlik oranı yüzde 8,7 iken, Tekirdağ'da bu oran yüzde 6,7 olarak gerçekleşti.

TÜİK'in 2024 yılı temel işgücü göstergelerine göre, Tekirdağ işsizlik oranında 81 il arasında 24'üncü, istihdam oranında ise 2'nci sırada yer aldı.

Hanehalkı İşgücü Araştırması sonuçlarına göre, Türkiye genelinde işsizlik oranı yüzde 8,7 olarak açıklanırken, Tekirdağ'da bu oran yüzde 6,7 olarak gerçekleşti. Kent, işsizlik oranında 24'üncü sırada yer alırken, yüzde 56,0'lık istihdam oranıyla Türkiye genelinde ikinci oldu. İşgücüne katılma oranı ise yüzde 60,0 olarak ölçüldü.

Türkiye'de işsizlik oranı erkeklerde yüzde 7,1, kadınlarda yüzde 11,8 olarak belirlenirken, en düşük işsizlik oranı yüzde 4,0 ile Burdur ve Kastamonu'da, en yüksek işsizlik oranı ise yüzde 18,3 ile Hakkari'de kaydedildi.

İstihdam oranında Tekirdağ, yüzde 56,0 ile ikinci sırada yer alırken, Türkiye'de en yüksek istihdam oranı yüzde 60,6 ile Ardahan'da, en düşük istihdam oranı ise yüzde 35,3 ile Hakkari'de ölçüldü. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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