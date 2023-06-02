Üye Girişi
28 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberi Paylaş
Tekir Yaylası'ndaki Dükkan İhale ile Kiraya Verilecek

Tekir Yaylası'ndaki Dükkan İhale ile Kiraya Verilecek

Ekonomi Haberleri

Erciyes Dağı'nda mülkiyeti Kayseri Büyükşehir Belediyesi'ne ait olan ve Tekir Yaylası'nda bulunan dükkan ihale ile kiraya verilecek. Tekir Yaylası'nda mülkiyeti belediyeye ait olan dükkan, 'kapalı teklif usulü' ihale ile 10 yıllığına kiraya verilecek. İhale; 13 Haziran Salı günü Belediye Encümen Salonu'nda saat 14.00'te yapılacak.

Erciyes Dağı'nda mülkiyeti Kayseri Büyükşehir Belediyesi'ne ait olan ve Tekir Yaylası'nda bulunan dükkan ihale ile kiraya verilecek.

Tekir Yaylası'nda mülkiyeti belediyeye ait olan dükkan, 'kapalı teklif usulü' ihale ile 10 yıllığına kiraya verilecek. İhale; 13 Haziran Salı günü Belediye Encümen Salonu'nda saat 14.00'te yapılacak. Şartname bedelinin ise 1 TL olduğu, bu bedelin yatırıldığına dair belediye makbuzunun ibraz edilmesi gerektiği bildirildi.

Son müracaat tarihinin ise 13 Haziran ihale saatinden önce olduğu açıklandı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Tekir Yaylası Toros Dağları Erciyes Ekonomi Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title