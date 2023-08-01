TEİAŞ, Kiraz Trafo Merkezi İhalesi Düzenleyecek

Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ), 154/33 kilovoltuk (kV) Kiraz Trafo Merkezi tesis, yapım ve devreye alma işlerini ihale edecek. İhale, uluslararası rekabetçi ihale yöntemiyle gerçekleştirilecek.

Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ), 154/33 kilovoltuk (kV) Kiraz Trafo Merkezi tesis, yapım ve devreye alma işlerini ihale edecek.

TEİAŞ'ın konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

İhale, Dünya Bankası'nın "IPF Borçlularına Yönelik İhale Düzenlemelerinde" belirtilen teklif talebi yöntemiyle uluslararası rekabetçi ihale yoluyla gerçekleştirilecek.

İlgili istekliler Türkiye saati ile 09.00 ile 17.00 arasında TEİAŞ Ticaret Dairesi Başkanlığında daha fazla bilgi alabilecek ve ihale dokümanını görebilecekler.

Teklifler, ihale saatine kadar 154/33 kilovoltuk (kV) Kiraz Trafo Merkezi için 100 bin avro ya da muadili serbest döviz kuru değerindeki geçici teminatla birlikte sunulacak.

İhale 18 Eylül 2023 Pazartesi günü, saat 14.00'te TEİAŞ toplantı salonunda teklif sahiplerinin temsilcilerinin huzurunda yapılacak.