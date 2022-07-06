Tehlikeli madde taşımacılığı yapan sürücülerin belgelendirilmesine ilişkin esaslar tespit edildi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, tehlikeli madde taşımacılığında görev yapan güvenlik danışmanları ile tehlikeli madde taşıyan araç sürücülerinin eğitilmesi ve belgelendirilmelerine ilişkin esasları belirledi.

Bakanlığın Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı ve Tehlikeli Mal Taşımacılığı Sürücü Eğitimi Yönetmeliği, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yönetmelikle, tehlikeli madde taşımacılığı faaliyetlerinin insan sağlığına, diğer canlı varlıklara ve çevreye zarar vermeden güvenli, emniyetli ve düzenli bir şekilde yürütülmesi amacıyla, bu faaliyette yer alacak tehlikeli madde güvenlik danışmanlarının ve tehlikeli madde taşıyan araç sürücülerinin eğitimleri, sınavları, belgelendirilmelerine ilişkin usul ve esaslar tespit edildi.

Buna göre, tehlikeli madde güvenlik danışmanlığı eğitimi veya tehlikeli mal taşımacılığı sürücü eğitimi verecek gerçek veya tüzel kişilerin Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğünden Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Eğitim Kuruluşu Yetki Belgesi (TMGDEKYB) veya Tehlikeli Madde Taşımacılığı Eğitim Kuruluşu Yetki Belgesi (TMTEKYB) alması zorunlu olacak.

Tehlikeli madde güvenlik danışmanı olacaklar, Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı (TMGD) sertifikası alacak. Bunun için yetki belgesi sahibi eğitim kuruluşlarında verilen tehlikeli madde güvenlik danışmanı eğitiminin tamamlanması gerekecek. Ayrıca açılacak sınavda başarılı olunması şartı aranacak.

Tehlikeli madde taşınmasında öngörülen araçları kullanacak sürücülerin, taşıyacakları yük sınıfına uygun olarak belirtilen eğitimlere katılması ve Tehlikeli Mal Taşımacılığı Sürücü Eğitim Sertifikası (SRC-5 Belgesi) sınavında başarılı olması önem taşıyor.

Sürücülerin, SRC-B belgesi için açılan sınav yanında diğer bazı eğitimleri de alması şartı da getirildi. Buna göre, tehlikeli maddeleri dökme veya paketli olarak taşıyacak sürücülerin Tehlikeli Malların Karayolu ile Uluslararası Taşımacılığına İlişkin Anlaşma (ADR) temel eğitimini almaları, tank ile taşıyacak sürücülerin ADR Temel Eğitimi'ne ilave olarak ADR tank eğitimini almaları gerekecek. Patlayıcı maddeleri veya nesneleri taşıyacak sürücülerin ADR temel eğitimine ilave olarak ADR Sınıf 1 Eğitimi almaları, radyoaktif malzemeler taşıyacak sürücülerin ADR temel eğitimine ilave olarak ADR Sınıf 7 Eğitimi almaları zorunlu olacak.

Sınavlar, yılda en az bir kez olmak üzere Bakanlık tarafından yapılacak veya yaptırılacak.