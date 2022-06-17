Tedbirsiz silah bakımı faciaya yol açabiliyor

Eskişehir'deki silah satış bayisi Cenk Samet Arık, silah bakım konusunda bilgiler verip çeşitli uyarılarda bulundu.

Babasından devraldığı silah satış bayisini senelerdir Eskişehir'de devam ettirdiğini ifade eden Cenk Samet Arık, silah konusunda insanların zaman zaman hatalı davranışlar sergilemesi sonucunda yaralanmalar ve hatta maalesef ölüm vakalarına şahitlik ettiğini üzülerek belirtti. Silahın şarjörünün ya da iç namlu yatağının temizlenmemesinin en fazla mekanizmanın tutukluk yapmasına sebebiyet verebileceğine değinen Arık, "İnsanlar bakım veya tamir öncesi mutlaka silahın mermiden arınmış olmasına özellikle ehemmiyet vermeli" dedi.

Küçük yaşlardan itibaren tabancaların ve tüfeklerin mekanizmasına ayrı bir merakı olduğunu anlatan ve atış eğitmenliği de yaptığını belirten 34 yaşındaki Arık, vatandaşların alüminyum gövdeli, ağır ve çift hareketli yapım tabancalara nazaran artık polimer gövdeli, hafif ve taktiksel özelliklere sahip ürünleri tercih ettiğini dile getirdi. Silah satışı öncesinde müşterilerine mutlaka bilgiler verdiğini vurgulayan Cenk Arık; "Toplum silahların yapısı ve kullanımı konusunda ne kadar bilinçlenirse, ön yargı ve kazalar konusundaki riskler de minimal seviyelere inecektir" dedi.

Ortalama olarak yerli tabanca fiyatlarının 4-5 bin liradan başladığını anlatan Cenk Samet Arık, "İthal tabancalarda ise dolar endeksine bağlı olarak yerlilere göre fiyatlarda epey bir fark var. Yivsiz tüfek kategorisinde de şarjörlü, pompalı, çifte ve poze olarak rakamlar değişiyor. Başlangıcı 2 bin 500 olmak kaidesiyle devam ediyor. Yivli tüfeklerde ise 7,5 ile 8 bin liradan açılışı yapıyoruz" şeklinde konuştu.

Arık, Türkiye'nin silah sanayisinde her yıl ihracat değerlerini artırdığını söyledi. Türkiye'nin, ağırlıklı olarak Amerika'ya ve Kanada'ya silah sattığını söyleyen Arık, pandemi dönemi boyunca ise yurtdışına yeterince ihracat yapamayan büyük firmaların, av bayilerine dahi ürün gönderemediğine ayrıca vurgu yaptı. - ESKİŞEHİR

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi