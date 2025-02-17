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Tedarik Zinciri Yönetimi Zirvesi: Sürdürülebilir Gelecek için Stratejik Adımlar

Tedarik Zinciri Yönetimi Zirvesi: Sürdürülebilir Gelecek için Stratejik Adımlar
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Adana Sanayi Odası ve TÜSMOD iş birliğiyle düzenlenen 'Satınalma ve Tedarik Zinciri Yönetimi Zirvesi'nde, tedarik zincirinin sürdürülebilirliği ve sanayinin geleceği üzerine tartışmalar yapıldı. Zeki Kıvanç, tedarik zinciri yönetiminin stratejik bir rekabet avantajı olduğunu vurguladı.

Adana Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Kıvanç, tedarik zinciri yönetiminin sanayinin geleceği için kritik bir rol oynadığını söyleyerek, "Satınalma ve tedarik zinciri yönetimi, sadece bir operasyon süreci değil, aynı zamanda stratejik bir rekabet avantajıdır" dedi.

Adana Sanayi Odası (ADASO) ve Satınalma ve Tedarik Yönetimi Derneği (TÜSMOD) iş birliğiyle, "Satınalma ve Tedarik Zinciri Yönetimi Zirvesi" kapsamında "Tedarik Zincirinde Sürdürebilirlik: Doğaya ve Ekonomiye Yatırım" paneli ve workshop etkinliği düzenlendi.

Adana Sanayi Kampüsü ev sahipliğinde gerçekleştirilen etkinliğe, Adana Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Kıvanç, TÜSMOD Yönetim Kurulu Başkanı Gürkan Hüryılmaz, Adana Sanayi Odası Genel Sekreteri Veli Oğuz, TÜSMOD Genel Sekreteri Seran Akın ve çok sayıda sektör temsilcisi katıldı.

Sanayinin sürdürebilir geleceği için tedarik zinciri

Etkinliğin açılış konuşmasını yapan Adana Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Kıvanç, tedarik zinciri yönetiminin sanayinin geleceği için kritik bir rol oynadığını vurgulayarak, "Satınalma ve tedarik zinciri yönetimi, sadece bir operasyon süreci değil, aynı zamanda stratejik bir rekabet avantajıdır. İş dünyasının hızla değişen dinamiklerine uyum sağlamak, verimliliği artırmak, sürdürebilirlik ilkelerine uygun hareket etmek ve dışa bağımlılığı azaltarak yerli üreticilerimizi desteklemek en temel hedeflerimizdendir. Bu zirve, deneyimli profesyoneller ile genç meslektaşlarımızı bir araya getirerek bilgi ve deneyim paylaşımını teşvik eden çok kıymetli bir platform olacaktır. Sanayinin sürdürebilir geleceği, ancak güçlü bir tedarik zinciri yönetimi ile mümkün olabilir" dedi.

Global tedarik zinciri trendleri ve sürdürebilirlik

TÜSMOD Yönetim Kurulu Başkanı Gürkan Hüryılmaz ise konuşmasında global tedarik zinciri trendlerine değindi. Hüryılmaz, "Dünya genelinde satınalma ve tedarik zinciri yönetimi, sadece fiyata odaklanmıyor. Artık karbon salınımı, çevreye etki ve geri dönüşüm gibi unsurlar da önem kazanıyor. Firmalar, tedarik ettikleri ürünlerin çevreye ne kadar zarar verdiğini, sürdürebilirlik kriterlerine ne ölçüede uyduğunu da hesaba katıyor. Türkiye'nin ihracatını artırmak ve ithalatı azaltmak için tedarik zinciri profesyonellerinin bir araya gelerek ortak hareket etmesi büyük önem taşıyor" ifadelerini kullandı.

Etkinlik kapsamında gerçekleştirilen oturumlarda, sektör profesyonelleri ve akademisyenler, satınalma ve tedarik zinciri yönetiminin farklı boyutlarını ele aldı. Dört oturumdan oluşan zirvede, tedarik zincirinde sürdürülebilirlik, inovasyon, dijitalleşme ve sektörel yaklaşımlar gibi konular masaya yatırıldı.

Oturumların ardından, TÜSMOD Genel Sekreteri Seran Akın tarafından yapılan kapanış konuşması ile etkinlik sona erdi. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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